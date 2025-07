Els EUA cobraran una tarifa extra de 250 dòlars als qui visitin el país

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els Estats Units imposaran una tarifa extra d’almenys 250 dòlars als visats de tots els estrangers que ingressin al país com a visitant, un cost, aprovat en la recent llei pressupostària del president Donald Trump, que s’afegirà als valors ja establerts. Un portaveu del departament d’Estat va dir que la tarifa es va establir “per recolzar” les prioritats del Govern en matèria migratòria. El nou cobrament conegut com “tarifa d’integritat de visat” va dirigit a tots els estrangers que ingressen al país amb una visa que no sigui d’immigrant (turistes, visa de negocis i estudiants internacionals).

Els Estats Units van emetre gairebé 11 milions de visats de no immigrant el 2024, segons xifres del departament d’Estat.Els viatgers que compleixin les condicions de la seua visa i surtin tindran dret a un reembors.

D’altra banda, el Govern dels Estats Units ha publicat més de 230.000 pàgines de documents relacionats amb l’assassinat el 1968 de l’activista i líder dels drets civils Martin Luther King Jr., en línia amb una ordre executiva firmada pel president nord-americà, Donald Trump.

En un altre ordre de coses, la Casa Blanca va anunciar la seua decisió de tornar a retirar-se de l’Organització de Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco), tot just dos anys després de reincorporar-se a l’organisme i en línia amb la postura defensada per Trump d’abandonar diferents acords internacionals. Els EUA ja han abandonat cinc agències o grans acords multilaterals assolits sota el paraigua de Nacions Unides, al mig d’un qüestionament cada vegada més obert dels objectius i el sentit mateix de l’ONU.

Paral·lelament, Trump va tornar a generar polèmica després de compartir un vídeo fals generat amb intel·ligència artificial en el qual es mostra l’expresident Barack Obama sent arrestat. La publicació arriba dies després que la directora d’Intel·ligència Nacional, Tulsi Gabbard, cridés a processar alts funcionaris de l’Administració d’Obama per presumptament conspirar per deslegitimar la victòria de Trump en les eleccions del 2016.