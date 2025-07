Zelenski recula en el seu pla de limitar els grups anticorrupció

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va prometre ahir que presentarà un projecte de llei per “enfortir l’estat de dret” i que garantirà la independència de les institucions anticorrupció després d’haver validat un dia abans una polèmica llei que limitava l’autonomia dels principals organismes a tal final. La llei aprovada dona poders al fiscal general per tenir accés a les investigacions de l’Oficina Nacional Anticorrupció d’Ucraïna, així com arxivar els casos i firmar informes d’acusació sobre alts càrrecs, a més de retirar funcions al cap de la Fiscalia Especialitzada Anticorrupció.

Zelenski va assegurar que s’han analitzat “totes les preocupacions” dels ciutadans en el marc d’una sèrie de protestes que han esclatat al país en les últimes hores.

Mentrestant, russos i ucraïnesos es reunien ahir a Istanbul, deu dies després que el president dels EUA, Donald Trump, donés al Kremlin un termini de 50 dies per aconseguir una treva, sota pena de sancions i aranzels secundaris.