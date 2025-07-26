POLÍTICA
La Generalitat obrirà una nova delegació a la Xina
Viatge d’Illa per reforçar les relacions i cooperació amb el país asiàtic. El president es reuneix amb diversos dirigents
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir l’obertura d’una nova delegació del Govern a la Xina en el marc del seu primer dia de visita al país asiàtic. La intenció del mandatari català és activar-la abans que acabi l’any i situar-la a Pequín, on ja es troba una de les tres oficines comercials d’Acció que té la Generalitat –les altres dos són a Shanghai i Hong Kong–. A més, va remarcar que la Xina juga “un paper molt rellevant” en el context econòmic i geopolític, i va reivindicar la importància que Catalunya hi sigui present.
En la seua primera ronda de trobades, Illa es va reunir amb el vicepresident de l’Assemblea Popular Nacional de la Xina, Wu Weihua, amb qui va compartir la voluntat de “reforçar les relacions i la cooperació entre Catalunya i la Xina”. També va mantenir una reunió amb el secretari del Partit Comunista Xinès a Pequín, Yin Li, en la qual va destacar els vincles com a “socis estratègics” en diversos àmbits. El Govern va valorar la rellevància d’aquestes reunions, i va reconèixer que han estat possibles, en part, per la coordinació amb el Govern central, després de la visita de Pedro Sánchez a Pequín fa tres mesos.
Objectius
En els propers dies, Illa visitarà la companyia automobilística Chery, que és la principal exportadora de vehicles de la Xina i també produeix des de Catalunya, amb la intenció de “conèixer de primera mà els seus plans de futur” en territori català.
Un altre dels objectius de la visita és reforçar els vincles entre els ports de Barcelona i de Shanghai, a més d’incrementar connexions de vols entre Catalunya i la Xina, igual que en els viatges d’Illa a Corea del Sud o el Japó, on va negociar la creació d’un vol directe Barcelona-Tòquio.