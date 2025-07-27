POLÍTICA
Mínguez veu “present” el cas Montoro i demana explicacions
PSOE i PP van continuar ahir ancorats en el seu estira-i-arronsa del “i tu més” pels casos de corrupció que els escatxiguen. La portaveu federal dels socialistes, la lleidatana Montse Mínguez, va recordar als populars que el cas Montoro “no és passat, sinó present” i va exigir al líder de la formació Alberto Núñez Feijóo que doni explicacions sobre els motius pels quals la Xunta de Galícia, quan ell presidia el govern autonòmic, va pagar 170.000 euros a Equipo Económico, consultora vinculada a l’exministre d’Hisenda.
Per la seua part, el secretari general del PP, Miguel Tellado, va acusar Sánchez de presidir el govern “més masclista i que més mal ha fet a les dones” i li va recriminar que nomenés dirigents al PSOE “que es repartien dones com si fossin bestiar” amb referència al cas Koldo. Així mateix, va dir que l’Executiu estatal “no pot durar gaire més”, amb un president que “no té escrúpols” i va instar els seus a estar alerta assegurant que “no hi ha res més perillós que un gos ferit, que un Pedro ferit”.