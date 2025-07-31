SUCCESSOS
Confinats dos pobles a Àvila i 200 veïns a Càceres per incendis
Els municipis avilesos d’El Arenal i Mombeltrán van quedar confinats ahir davant de l’avenç de l’incendi forestal originat aquest dilluns a Cuevas del Valle i en previsió del fum i les flames que anava a provocar l’atac tècnic per extingir-lo, tasca en la qual treballen 500 efectius. Segons les últimes estimacions, el foc al sud d’Àvila ha calcinat més de 600 hectàrees.
Clars indicis d’intencionalitat
La Junta de Castella i Lleó va advertir que aquests últims incendis presenten “clars indicis d’intencionalitat” i és que el 2025, el 46% dels incendis a Àvila han estat intencionats.
Mentrestant, el foc originat dimarts a la comarca extremenya de Las Hurdes ha calcinat ja 2.500 hectàrees i confinat 200 veïns. Segons les autoritats d’Extremadura, l’incendi va ser provocat per un llamp i les tasques d’extinció podrien complicar-se a causa d’un canvi de direcció del vent.
Preocupació a Portugal
D’altra banda, més de 2.800 bombers combaten 35 incendis forestals al nord i el centre de Portugal. El més gran es desenvolupa a la zona d’Arouca, al sud de Porto, on els bombers proven d’evitar que el foc es propagui cap als nuclis urbans.
A prop de la frontera amb Extremadura, el foc a Penamacor va ser extingit pels bombers, mentre que el de Nisa està controlat.