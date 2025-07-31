CONFLICTE
Sis morts a Gaza en punts d’ajuda alimentària
Andorra reconeixerà l’Estat de Palestina
Les autoritats palestines van informar ahir de la mort d’almenys sis persones en tirotejos, atribuïts a l’Exèrcit israelià, a prop dels punts de repartiment d’aliments de l’ONG nord-americana Fundació Humanitària per a Gaza (GHF).
Aquestes morts a la Franja de Gaza se sumen a les més de 100 que es van produir dimarts –seixanta també a prop de punts de distribució de menjar–, i arriben a més de 60.100 des de l’ofensiva israeliana a partir del dia 7 d’octubre del 2023.
D’altra banda, el Govern israelià va deportar ahir els dos activistes espanyols, Santiago González Vallejo i Sergio Toribio, que estaven detinguts des que l’Exèrcit hebreu va interceptar el vaixell Handala de camí a Gaza carregat amb ajuda humanitària, mentre que el Govern espanyol va anunciar ahir la preparació d’un avió perquè tretze nens gazians malalts siguin traslladats des de Jordània per ser tractats en hospitals d’Espanya.
A més a més, i arran de l’anunci de França de reconèixer l’Estat de Palestina, el Govern d’Andorra seguirà els mateixos passos el proper mes de setembre en el marc de l’Assemblea General de l’ONU a Nova York.