POLÍTICA
El Govern central decreta per via urgent part de les mesures antiapagades
Reforça el poder de supervisió de la CNMC
El Govern central està tramitant per via urgent part de les mesures del decret llei antiapagades que el Congrés va tombar en l’últim ple amb els vots del PP, Vox, Junts i Podem i que pretenia posar en marxa una bateria de mesures per evitar una situació com la de l’apagada elèctrica peninsular del passat 28 d’abril.
Així, el nou decret llei actua sobre la supervisió, control i transparència, emmagatzemament energètic i electrificació de la demanda. També reforça la funció de supervisió del sector elèctric de la CNMC, que avaluarà periòdicament les obligacions de control de tensió dels subjectes obligats a prestar el servei i les capacitats de reposició.
A més, insta Red Eléctrica a analitzar i presentar propostes tècniques per implementar sistemes que controlin la tensió i altres elements, com les oscil·lacions de potència, per a la seua valoració per part dels organismes competents.
Mentrestant, l’Associació d’Empreses d’Energia Elèctrica (Aelec) va acusar la Xarxa Europea d’Operadors de Sistemes de Transmissió d’Electricitat (Entso-E) d’“imprecisions i d’omissions” al seu últim informe sobre les causes de l’apagada, “que condicionen el diagnòstic de les causes que van desembocar en el zero elèctric” i van esgrimir un nou informe sobre l’incident en el qual culpa Red Eléctrica de España (REE).
D’altra banda, el Govern espanyol va negar que estigui negociant amb Endesa i Iberdrola l’allargament de la vida útil de les seues centrals nuclears, després que s’informés que la ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, s’hauria obert a una eventual revisió del calendari nuclear, després de rebre una missiva de les companyies en aquest sentit.