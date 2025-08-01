POLÍTICA
Núñez Feijóo derogarà la llei d’Amnistia i el finançament singular si arriba a la Moncloa
El líder dels populars afirma que “a aquest Govern li sobra legislatura i a Espanya li sobra aquest Govern”. Óscar López titlla el líder popular de ser “el polític més brut de la història d’Espanya”
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va contraposar ahir la “vocació del servei del PP” a la “podridura que impregna tot el PSOE” i va demanar de nou que s’escolti els espanyols. “A aquest Govern li sobra legislatura i a Espanya li sobra aquest Govern”, va manifestar. En una roda de premsa per fer balanç del curs polític en l’equador de la legislatura, va retreure a Pedro Sánchez haver ignorat els principals instruments als quals segons el seu parer està obligat per un “mínim de sentit democràtic”: presentar uns pressupostos, celebrar el debat de l’estat de la nació i convocar eleccions.
Així mateix, es va tornar a referir al paquet de lleis “sanchistes” que derogarà si guanya les pròximes eleccions i entre les quals va avançar que estaran l’amnistia, la de Memòria Democràtica i les que rebaixin les penes per delictes polítics. A més va dir que revisarà la competència del Govern central per aprovar indults. També va arremetre contra el finançament singular per a Catalunya. Així mateix, va avançar que no recolzaran iniciatives del Govern mentre no els deixi debatre les que porten la firma del PP i arriben al Congrés al ser aprovades al Senat, proposicions que la Mesa del Congrés “bloqueja” en un “supòsit de com a mínim dubtosa legalitat”, va denunciar.
El líder del PP va tornar a atacar el cap de l’Executiu amb les saunes vinculades al seu sogre, les quals va qualificar de “prostíbuls”, i va acusar el Govern central de “pagar prostitutes amb diners públics”. “El sanchisme és masclisme”, va dir.
Al ser preguntat per la fam a Gaza, va afirmar que “el primer” que s’ha de fer és “condemnar la violència i els atemptats terroristes de Hamas a Israel”, un país que té “dret a defensar-se”, però va deixar clar també que el que està passant “no és admissible”.
Feijóo va acabar la seua intervenció felicitant aquells que “puguin descansar unes setmanes” i va fer broma dient que els que no puguin descansar, “que sàpiguen que les vacances estan sobrevalorades”, broma que va incendiar les xarxes socials.
El ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, va respondre amb duresa al balanç del líder del PP remarcant que Feijóo “és el polític més brut que hi ha hagut en la història d’Espanya”. “Li desitjo unes bones vacances i només li vull demanar una cosa: espero que aquest any no se’n vagi amb el narco”, va esgrimir, en relació amb les imatges dels anys 90 en les quals apareixia amb Marcial Dorado.
Montero: “El finançament singular no és cap privilegi”
La vicepresidenta primera del Govern estatal i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va assegurar ahir que mentre hi hagi un socialista al Govern espanyol “no hi haurà privilegis d’un territori respecte a d’altres” i que l’Executiu central treballa per un model de finançament en el qual totes les comunitats autònomes tinguin “més recursos”.
Així mateix, va assegurar que presentarà el sostre de despesa al setembre, el pas previ a aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat, i va dir que està treballant “per tenir els millors comptes públics possibles per al 2026”, encara que no va garantir que els sotmeti al Congrés si no té els suports garantits. D’altra banda, Montero va dir que “quan es vagi atansant” la data de les eleccions andaluses (el juny del 2026) decidirà què fer amb els seus actuals càrrecs per centrar-se en la candidatura del PSOE-A a la Presidència de la Junta.