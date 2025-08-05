GIHADISME
Un estudi analitza el procés de radicalització de la cèl·lula del 17-A
Un estudi científic ha identificat els factors que van afavorir la radicalització dels joves crescuts a Ripoll que formaven la cèl·lula gihadista que va cometre els atemptats del 17 i 18 d’agost del 2017 a la Rambla de Barcelona i a Cambrils, en els quals van morir 16 persones. L’estudi, liderat pels Mossos d’Esquadra i les universitats de Còrdova, Granada i Burgos, analitza què va portar els membres de la cèl·lula terrorista a la radicalització violenta extrema. I per què els factors potencialment protectors –como els llaços familiars, les amistats, l’educació o la integració social– no van ser suficients per neutralitzar els factors de risc i evitar els crims que van cometre.
Segons l’estudi, els factors de risc que van permetre la radicalització del grup –com actituds segregacionistes contra els no musulmans, l’exposició a continguts violents o experiències d’humiliació i exclusió– estaven tan connectats i lligats entre si que van formar una “xarxa ben estructurada i compacta” que es retroalimentava.