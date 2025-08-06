JUSTÍCIA
Aixequen la suspensió als mossos que van ajudar Puigdemont a fugir
Després de la seua reaparició a Catalunya l’agost de l’any passat durant la investidura d’Illa. La jutge allarga sis mesos la instrucció de la causa contra els agents
Els Mossos d’Esquadra van suspendre ahir temporalment l’expedient disciplinari dels agents investigats per encobrir i ajudar a fugir de Barcelona l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en la seua reaparició a Catalunya l’agost de l’any passat.
La suspensió cautelar de sou i feina continuava vigent per a dos dels tres agents implicats, i la decisió d’aixecar-la es va prendre després de complir-se el termini màxim que pot estar obert un expedient d’aquest tipus. D’aquesta manera, els agents van reprendre l’activitat a l’espera d’una resolució judicial en la investigació per via penal.
Els tres mossos van ser detinguts el 8 d’agost del 2024, per un presumpte delicte d’encobriment quan Puigdemont va tornar a Catalunya després de set anys a Bèlgica, amb el risc de ser arrestat. L’exmandatari català va intervenir en un acte a Arc de Triomf, coincidint amb el debat d’investidura de l’actual president del Govern, Salvador Illa, que acabava amb catorze anys de partits independentistes al Govern i amb el procés. Després del seu discurs, Puigdemont va desaparèixer mentre es creia que es dirigia al Parlament, presumptament amb l’ajuda dels tres agents investigats.
Poques hores després de ser arrestats, els agents van quedar en llibertat, malgrat que la Divisió d’Afers Interiors dels Mossos els va obrir un expedient disciplinari, per la qual cosa van quedar apartats de les seues funcions. Un dels acusats ja va aconseguir que el cos li aixequés la suspensió de sou i feina al gener.
No obstant, la decisió no és definitiva perquè l’expedient no està tancat i pot tenir modificacions a mesura que avanci la causa judicial, que continua oberta. La titular del jutjat número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola, va allargar sis mesos més la instrucció de la causa, a petició de la Fiscalia i l’organització ultradretana Hazte Oír, que exerceix com a acusació juntament amb Vox.
El passat 30 de juny, l’excomissari dels Mossos Eduard Sallent va declarar davant de la jutge i no va descartar que els agents tinguessin coneixement del dispositiu dissenyat per detenir Puigdemont.