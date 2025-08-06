SUCCESSOS
Detingut per matar la seua parella, mare de quatre nens, a Badajoz
La dona tenia 34 anys i portava desapareguda des de la setmana passada. Havia estat inclosa en el sistema de seguiment VioGén fins a l’agost del 2021
Un home de 41 anys va ser detingut ahir per la Policia Nacional com a presumpte autor de la mort de la seua parella, una dona de 34 anys, a la localitat de Don Benito (Badajoz), en un cas que s’investiga com a possible violència masclista. La desaparició de la dona va ser denunciada el passat 30 de juliol, i el cos sense vida va ser localitzat dilluns a la nit en una nau situada darrere d’un polígon industrial.
Segons va informar la delegació del Govern a Extremadura, la víctima era mare de quatre fills, un d’ells de tres anys. A més, havia estat en el Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (VioGén) del ministeri de l’Interior, però des de l’agost del 2021 el cas es trobava inactiu i no constaven denúncies ni ordres de protecció vigents.
Reaccions
Els veïns de Don Benito van fer un minut de silenci i l’ajuntament va decretar un dia de dol. L’alcaldessa del municipi, Elisabeth Medina, va expressar el seu dolor pels fets i va demanar la col·laboració de tots els ciutadans en l’eliminació de la violència de gènere. “Posarem tots els mitjans que estiguin al nostre abast”, va assegurar la dirigent.
Per la seua part, la directora general de l’Institut de la Dona d’Extremadura, Beatriz Arjona, va recordar que els fills menors tenen a la seua disposició “un servei especialitzat amb atenció psicològica”, i es va dirigir a l’entorn de les dones que pateixen violència de gènere perquè facin el pas de buscar ajuda: “Malgrat que no vulguin denunciar o tinguin por, seran ateses igual a les nostres oficines.”
Si es confirma com un cas d’assassinat masclista, seria la víctima número 24 des de començament d’any i la segona a Extremadura, segons dades del ministeri d’Igualtat.
D’altra banda, la Guàrdia Civil va arrestar el 28 de juliol un home de 57 anys per tancar i violar la parella al seu domicili de Llíria (València) durant 12 dies. La víctima va ser gravada sense consentiment i estava retinguda amb pany i clau sense accés a internet ni a telèfons mòbils, i va aconseguir escapar després d’una distracció de l’agressor, que posseïa armes de foc.