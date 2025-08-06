BRASIL
Intenten destituir el jutge que ha arrestat a casa Bolsonaro
Un grup de legisladors brasilers d’ultradreta impulsarà al Senat la destitució del magistrat de la Cort Suprema Alexandre de Moraes, després que aquest ordenés dilluns l’arrest domiciliari de l’expresident Jair Bolsonaro. Els parlamentaris, reunits a la rampa de la seu del Congrés a Brasília, van dir davant dels mitjans de comunicació que presentaran el que van titllar de “paquet de la pau” per tal de “pacificar” el país.
Això inclou destituir De Moraes, l’instructor del cas contra Bolsonaro per un suposat intent de cop d’estat i que li va imposar la presó domiciliària per incomplir mesures cautelars prèvies sobre l’ús de xarxes socials durant les protestes del cap de setmana passat.
El senador Flávio Bolsonaro, un dels fills de l’expresident, va assenyalar que la mesura contra el mandatari era una “aberració jurídica” i va atribuir la decisió del magistrat a una desig de “revenja”. “La solució als problemes del Brasil és aquí al Congrés”, va declarar.