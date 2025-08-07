Putin i Trump acorden fer una reunió d’alt nivell "en els propers dies" sobre Ucraïna
S’atansa el termini límit que la Casa Blanca va donar a Moscou per assolir un alto el foc
El president de Rússia, Vladimir Putin, i el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, han acordat fer una reunió d’alt nivell "en els propers dies" a mesura que s’atansa el termini límit que la Casa Blanca va donar a Moscou per assolir un alto el foc a Ucraïna. "A suggeriment de la part nord-americana, s’ha acordat en principi celebrar en els propers dies una reunió bilateral al més alt nivell", ha explicat en declaracions a la premsa l’assessor de política exterior presidencial, Yuri Ushakov.
En aquest sentit, ha afirmat que "els preparatius" per dur a terme la reunió estan "en marxa". "El lloc de la reunió també està, en principi, acordat, però l’informarem més endavant", ha agregat, segons ha recollit l’agència de notícies TASS.
L’anunci es produeix després que el president rus es reunís en la vigília amb l’enviat especial nord-americà Steve Witkoff, una trobada en què van parlar sobre "la crisi ucraïnesa" i que el Kremlin va descriure com a "útil i constructiu".
En els últims dies, l’inquilí de la Casa Blanca ha volgut pressionar el Kremlin amb un termini que suposadament acaba aquest divendres i que estableix que Rússia ha d’assolir un acord de pau en el marc de la invasió d’Ucraïna.