SEGRE
última hora

Retards d’una hora en els trens de de Rodalies entre Lleida i Terrassa per una incidència en la senyalització

INCENDIS

Estabilitzat l’incendi a la regió d’Occitània

El foc ha cremat 17.000 hectàrees i ha provocat una mort. Petita millora en els casos de Galícia i Tarifa

Imatge del foc sobre una àrea de Sant Laurenç de la Cabrerissa, on hi va haver una víctima mortal. - EFE/PHILIPPE MAGONI

Imatge del foc sobre una àrea de Sant Laurenç de la Cabrerissa, on hi va haver una víctima mortal. - EFE/PHILIPPE MAGONI

Publicat per
Agències

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’incendi declarat dimarts al departament francès d’Aude, a la regió d’Occitània, va quedar estabilitzat, segons van informar les autoritats franceses. L’avenç del foc, que ha cremat més de 17.000 hectàrees, es va anar alentint, malgrat que el treball dels bombers continua sent intens. Aquest incendi, el més gran a França des del 1949, va provocar la mort d’una dona a Sant Laurenç de la Cabrerissa mentre que diversos civils i bombers van resultar ferits. La prefectura d’Aude va comunicar, a més, que tres persones desaparegudes van ser localitzades.

Situació a Espanya

Per la seua part, les flames donen una mica de treva a Espanya amb el control d’un incendi declarat ahir a Terol i l’estabilització d’alguns a Galícia, incloent els municipis corunyesos de Caramiñas i Ponteceso, que van provocar desallotjaments preventius.

A Tarifa, els bombers segueixen treballant per donar per controlat l’incendi a l’entorn del càmping Torre de la Peña.

Així mateix, tres persones van ser detingudes i una altra és investigada a la Comunitat de Madrid com a autors de diferents incendis durant el mes de juliol passat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking