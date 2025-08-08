INCENDIS
Estabilitzat l’incendi a la regió d’Occitània
El foc ha cremat 17.000 hectàrees i ha provocat una mort. Petita millora en els casos de Galícia i Tarifa
L’incendi declarat dimarts al departament francès d’Aude, a la regió d’Occitània, va quedar estabilitzat, segons van informar les autoritats franceses. L’avenç del foc, que ha cremat més de 17.000 hectàrees, es va anar alentint, malgrat que el treball dels bombers continua sent intens. Aquest incendi, el més gran a França des del 1949, va provocar la mort d’una dona a Sant Laurenç de la Cabrerissa mentre que diversos civils i bombers van resultar ferits. La prefectura d’Aude va comunicar, a més, que tres persones desaparegudes van ser localitzades.
Situació a Espanya
Per la seua part, les flames donen una mica de treva a Espanya amb el control d’un incendi declarat ahir a Terol i l’estabilització d’alguns a Galícia, incloent els municipis corunyesos de Caramiñas i Ponteceso, que van provocar desallotjaments preventius.
A Tarifa, els bombers segueixen treballant per donar per controlat l’incendi a l’entorn del càmping Torre de la Peña.
Així mateix, tres persones van ser detingudes i una altra és investigada a la Comunitat de Madrid com a autors de diferents incendis durant el mes de juliol passat.