SUCCESSOS
Cap de setmana negre a Lleó, amb cinc grans incendis forestals
Lleó ha viscut un cap de setmana negre pels incendis. La situació més complicada al tancament d’aquesta edició estava a la comarca d’El Bierzo, on el foc va obligar a desallotjar uns 700 veïns de diversos municipis de l’entorn del paratge natural de Las Médulas, Patrimoni de la Humanitat, que no es va veure afectat per les flames, malgrat que sí el seu entorn.
D’altra banda, l’incendi de Llamas de la Cabrera també es trobava en una situació complicada. Igual com els incendis d’Orallo i Fasgar, que són sinistres netament forestals que requereixen temps per ser extingits per la disponibilitat de combustible. Mentrestant, l’incendi forestal declarat ahir al municipi zamorà de Molezuelas de la Carballeda va obligar a evacuar uns 350 veïns de dos pobles i hi havia dos poblacions més del nord de la província de Zamora amenaçades per aquest foc.
Navarra i Galícia
D’altra banda, també continuaven ahir les tasques d’extinció de l’incendi declarat dissabte a la nit a Carcastillo, a Navarra. Alhora, una nau de productes fitosanitaris de Vilagarcía de Arousa va cremar per complet i dos incendis sense control van afectar més de mil hectàrees a Ourense.