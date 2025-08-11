CONFLICTES
Els líders europeus avisen Trump que la pau amb Rússia no es pot negociar sense Kíiv
Tancament de files entorn de Zelenski al saber-se la reunió de divendres a Alaska entre el president dels EUA i Putin. La Comissió Europea diu que “Ucraïna té la llibertat de triar el seu propi destí”
Tancament de files europeu entorn del president ucraïnès, Volodímir Zelenski. Després de conèixer-se la reunió entre els EUA i Rússia divendres a Alaska per a les negociacions de pau a Ucraïna, presumiblement, sense la presència d’aquest país, sis països europeus i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, van emetre un comunicat retraient la decisió. “El camí a la pau a Ucraïna no es pot decidir sense Ucraïna”, assenyala el text difós pel Govern britànic i firmat a més dels mandataris del Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Polònia i Finlàndia, per Von der Leyen. “Ucraïna té la llibertat de triar el seu propi destí. Les converses fructíferes només poden tenir lloc en un context d’alto el foc o de reducció d’hostilitats”, assenyala el comunicat. Els europeus tampoc no semblen veure amb bons ulls el suggeriment de Trump d’un acord de pau que inclogui “intercanvis” territorials, una cosa que Zelenski també va rebutjar de ple. No obstant, valoren les tasques de Trump per provar d’aturar la “massacre” a Ucraïna, acabar amb la “guerra d’agressió” de Rússia i aconseguir una “pau justa i duradora” per a Kíiv.
Per la seua part, el president d’Ucraïna va valorar i va donar “plenament” suport al comunicat de la Comissió Europea. “El final de la guerra ha de ser just, i estic agraït a tots els qui avui donen suport a Ucraïna i al nostre poble pel bé de la pau a Ucraïna, que defensa els interessos de seguretat vitals de les nostres nacions europees”, va assenyalar a les xarxes socials.
Almenys tres morts per explosius a les platges d’Odessa
Almenys tres persones van morir per l’explosió d’artefactes sense detonar en platges de la regió d’Odessa, en les quals les autoritats ucraïneses havien prohibit el bany. El governador d’Odessa, Oleg Kiper, va recordar que només existeixen 32 zones de bany segures oficialment operatives, la majoria a la ciutat costanera. Així, va instar la població a acudir a les zones que estiguin obertes al públic. Mentrestant, almenys un civil va morir com a conseqüència d’un atac amb vehicles aeris no tripulats ucraïnesos sobre la regió russa de Saratov, en la qual les instal·lacions d’una companyia industrial es van veure afectades i l’aeroport regional va veure interrompuda la seua activitat pels llançaments de Kíiv. Les forces de defensa aèria russa van abatre durant la matinada de dissabte a diumenge un total de 121 vehicles aeris no tripulats ucraïnesos en diferents regions del país. Bona part tenien com a objectiu Crimea, Briansk i Bélgorod, entre altres regions, segons van informar les autoritats. La majoria d’aquests dispositius (29) van ser neutralitzats sobre Krai de Krasnodar i 15 a Crimea.