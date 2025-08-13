INCENDIS
Mor un home en l’incendi forestal de Tres Cantos i un altre entre Zamora i Lleó
Unes 5.000 persones han estat evacuades a Castella i Lleó i hi ha dos bombers ferits a Ourense. Detingut l’autor confés del foc a Àvila, presumptament provocat per motivacions laborals
L’incendi forestal declarat dilluns a la localitat madrilenya de Tres Cantos va provocar ahir la mort d’un home que tenia cremades al 98% del cos. La víctima, d’uns 50 anys d’edat, va ser rescatada pels serveis d’emergències i traslladada en helicòpter a l’hospital públic La Paz, on també va ser ingressat un home de 83 anys amb afectació toràcica.
També un voluntari que treballava en l’operatiu de l’incendi de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) va morir a causa de ferides ocasionades per cremades mentre recolzava les tasques d’extinció a Nogarejas (Lleó) amb una desbrossadora. També hi va haver dos ferits pel foc a Lleó.
De moment, el foc de Tres Cantos ha afectat una superfície de 2.000 hectàrees. Està perimetrat i estable i es preveu que avui estigui controlat. Les autoritats van estimar que aquest incendi, que es va estendre “amb una rapidesa terrible”, apunta a causes naturals.
Les comunitats de Castella i Lleó, Galícia, Andalusia, Madrid, Castella-la Manxa i Extremadura són les més afectades pels incendis forestals declarats en plena onada de calor. L’elevat nombre d’incidents a Castella i Lleó va obligar a desallotjar prop de 5.000 persones en dinou localitats des de dilluns a la tarda, la majoria per l’incendi a Molezuelas de la Carballeda, que havia calcinat unes 3.500 hectàrees a l’espera de noves actualitzacions.
Galícia, entre flames
A Galícia, la província d’Ourense continua assetjada per les flames i la Xunta de Galícia va declarar la situació 2 d’emergència pels focs registrats, en els quals dos bombers i tres brigadistes van patir cremades. Mentrestant, l’incendi originat dilluns al municipi toledà de Navalmoralejo ha cremat 3.250 hectàrees, de les quals el 75% en sòl extremeny.
Per la seua part, a Tarifa es mantenen les tasques d’extinció del foc declarat dilluns a la tarda que ha afectat 300 hectàrees i que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones, de les quals unes 400 van poder tornar a les seues cases ahir a la tarda.
La Junta d’Andalusia va manifestar que té “sospites fonamentades” que el foc és intencionat.
En relació amb els incidents provocats, la Guàrdia Civil va anunciar ahir la detenció de l’autor confés de l’incendi forestal desencadenat entre Cuevas del Valle i Mombeltrán el 28 de juliol que va arrasar 2.200 hectàrees.
L’home hauria provocat el foc per interessos laborals, ja que havia estat treballador en les tasques d’extinció i va ser contractat al cap de deu dies de la declaració del sinistre.
D’altra banda, la situació dels incendis al sud d’Europa també continua descontrolada. Grècia va sol·licitar ajuda europea per fer front als més de cent incendis declarats al país –seixanta ahir– i a Albània hi ha un mort i 500 evacuats.
El foc a Castella i Lleó es converteix en arma política llancívola
La crítica situació a Espanya pels incendis ha donat lloc a una disputa entre diversos polítics per la gestió. El ministre de Transport, Óscar Puente, va qualificar dilluns de “pocavergonyes” el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, i el conseller de Medi Ambient, Juan Carlos Suárez-Quiñones, per “estar de farra” a Cadis i Gijón durant els incendis. Al seu torn, Mañueco va respondre acusant-lo de fer una “utilització frívola” del sofriment dels afectats i va defensar l’actuació “immediata” de Suárez-Quiñones, mentre que la vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra, va criticar el ministre pel seu “enginy de saldo”.