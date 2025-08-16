Trump assegura que un acord de pau a Ucraïna "ara depèn" de Zelensky
El canvi de semblant del president dels EUA i Putin a la cimera accentua la falta d’acords
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sostingut que arribar a un acord de pau entre Rússia i Ucraïna "ara depèn" del president ucraïnès, Volodomir Zelensky, després del "productiu" cara a cara entre l’inquilí de la Casa Blanca i el president de Rússia, Vladimir Putin, a Alaska.
"Realment ara depèn del president Zelensky per aconseguir-ho (un acord de pau entre Ucraïna i Rússia), i també diria que les nacions europees han d’involucrar-se una mica, però depèn del president Zelensky", ha declarat el mandatari nord-americà en una entrevista a la cadena de televisió Fox News poc temps després de l’acabament de la cimera bilateral.
Trump ha preferit no fer públics els desacords entre ambdues parts durant la reunió, encara que ha afirmat que aviat se sabran. Igualment, ha confirmat que són "un o dos assumptes significatius" en què difereixen, però que creu que es poden resoldre.
En aquest sentit, ha deixat la responsabilitat de futurs avenços en mans del president ucraïnès. "Encara no està resolt en absolut, i Ucraïna ha d’estar d’acord, és a dir, el president Zelensky ha d’estar d’acord, però és una guerra terrible en la qual s’està perdent molt, i els dos estan perdent molt", ha indicat Trump.
Al respecte d’una futura cimera trilateral entre els Estats Units, Rússia i Ucraïna amb la presència dels seus líders, el president nord-americà ha mantingut que volen que ell sigui allà. "Crec que ni tan sols se’m va preguntar, no és que vulgui ser allà, però vull assegurar-me que s’aconsegueixi", ha asseverat.
Trump i Putin han assegurat aquest divendres haver arribat a avenços en diversos assumptes –sense que hagin transcendit–, però no han assolit cap acord sobre la guerra a Ucraïna, i s’han citat a una segona reunió sense data fixada, en una roda de premsa conjunta sense preguntes dels periodistes després de finalitzar la seua trobada a la ciutat nord-americana d’Anchorage (Alaska).
El canvi en les cares de Trump i Putin en la cimera accentua la falta d’acords
El contrast entre les cares somrients i els gestos propers a l’arribada i la serietat de la declaració final conjunta davant de la premsa entre el president nord-americà, Donald Trump, i el mandatari rus, Vladímir Putin, ha elevat les especulacions sobre què va passar durant les més de tres hores de negociacions sense anunci d’acords a Alaska.
Trump va rebre Putin aquest divendres en la cimera d’Alaska amb el semblant relaxat i somrient i fins va convidar el líder rus a recórrer una part del trajecte a la seua limusina presidencial.
Aquests gestos van contrastar, després de més de tres hores de negociacions, amb les cares serioses i les presses de la compareixença davant la premsa d’ambdós líders; amb declaracions que van ser breus, vagues en els detalls de les conclusions i que no van donar pas a les preguntes dels reporters.
El nerviosisme era palpable entre alguns membres de la delegació nord-americana, com l’enviat especial de Trump Steve Witkoff, qui va ingressar ansiós al saló en el qual esperava la premsa abans de l’arribada de Trump i Putin, per després abandonar-lo apressat rere el cortinatge.
La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, o el director de comunicacions, Steve Cheung, també es van mostrar inquiets moments abans que Trump i Putin resolguessin en dotze minuts una aparició conjunta que tenia als principals mitjans dels Estats Units i Rússia ansiosos per conèixer més detalls dels acords.
Trump es va limitar a dir que la conversa va ser "extremadament productiva" i que ambdós líders volen avançar cap a la pau a Ucraïna, mentre que la resta de la delegació d’alt nivell convidada a aquesta base militar d’Elmendorf-Richardson a Anchorage (Alaska), que incloïa els responsables de finances i cooperació econòmica d’ambdós països, es va limitar a sortir sense donar detalls dels seus intercanvis en aquesta cimera.
Sean Hannity, el presentador del canal conservador Fox News, va ser qui va tenir la millor oportunitat d’analitzar l’ocorregut rere bambolines, ja que va acordar prèviament una entrevista amb Trump res més acabada la reunió amb Putin.
Trump es va resistir a donar detalls a un periodista amb qui té molta proximitat.
"La reunió va anar molt bé i pot ser que tinguem un bon resultat, però és que no vull parlar d’això. Vaig estar d’acord en fer la teua entrevista, però això va ser fa dos dies. No l’hauria d’estar fent, però està bé", va reposar el mandatari dels EUA.