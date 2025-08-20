EMERGÈNCIES
El Govern central declararà els territoris afectats pels incendis zones d’emergència
En el Consell de Ministres de dimarts vinent. L’incendi de Larouco, a Ourense, arrasa més de 20.000 hectàrees i la Junta de Castella i Lleó proclama l’alerta per focs fins divendres
El president del Govern central , Pedro Sánchez, va anunciar ahir que dimarts vinent 26 d’agost el Consell de Ministres declararà com a zona d’emergència els territoris que estan patint incendis forestals i es va comprometre a col·laborar des de l’Executiu a la reconstrucció de les regions afectades amb recursos de l’Administració General de l’Estat una vegada els incendis s’hagin extingit i se’n conegui l’impacte econòmic.
Sánchez va visitar juntament amb la presidenta extremenya, María Guardiola, el Lloc de Comandament Avançat de Jarilla, on l’incendi originat fa una setmana ha superat 15.500 hectàrees arrasades en 155 quilòmetres de perímetre. Els tècnics van destacar ahir les bones condicions meteorològiques per avançar en l’extinció del foc, en el qual treballen més d’una vintena de mitjans aeris. Dilluns més de mig centenar de bombers catalans van sortir des de Lleida per ajudar en les tasques d’extinció.
Mentrestant, la Junta de Castella i Lleó va declarar l’alerta per incendis fins divendres, després de comptabilitzar ahir 29 focs actius, principalment a les províncies de Lleó, Salamanca i Zamora, on Sánchez va ser esbroncat a l’arribarhi. L’incendi declarat fa una setmana a la localitat lleonesa de Barniedo de la Reina va millorar “ostensiblement” segons les autoritats, malgrat que es mantenen diverses restriccions al parc nacional de Los Picos de Europa. En canvi, almenys sis poblacions van ser desallotjades i diverses confinades a causa del foc de Porto (Zamora), que té unes 8.000 persones en preavís després d’afectar més de 6.000 hectàrees.
A Galícia, l’incendi de Larouco (Ourense) segueix actiu després d’arribar a les 20.000 hectàrees calcinades (2.000 durant la nit de dilluns a ahir) i és el més gran de la història de Galícia des que hi ha registres. Ourense manté set incendis forestals actius, sumant-ne un ahir a la localitat d’A Veiga que va entrar des de Zamora. Un també afecta Portugal, concretament al poble de Vilar das Perdizas, on va cremar “tot el que hi ha al voltant” segons els testimonis.
Mentrestant, ahir va quedar suspès per sisè dia consecutiu la línia de tren d’alta de velocitat entre Galícia i Madrid.
Per la seua part, Astúries registrava ahir 17 incendis forestals, dels quals 8 es trobaven actius, 8 més de controlats i 1 d’estabilitzat, amb millores respecte als últims dies gràcies a la pluja.
A Madrid, l’incendi originat dilluns a la tarda a les proximitats de l’abocador del municipi de Colmenar Viejo es va donar ahir per controlat després de cremar una superfície de 156 hectàrees.
De moment, el bomber i els tres brigadistes ferits dilluns durant els operatius d’extinció dels incendis forestals a Ourense continuen ingressats a la Corunya amb pronòstics greus. El brigadista més jove, de 18 anys, presenta cremades de tercer grau al 40% del cos i intoxicació per inhalació de fum. A Castella i Lleó, les 6 persones afectades pels incendis es troben estables tot i que en estat crític.
La situació crítica en gran part del territori pels focs va portar el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a acusar el Govern central d’“escatimar i improvisar sempre” en relació amb els incendis, un missatge subscrit per presidents autonòmics populars, que van reclamar l’arribada de tot el material sol·licitat.
Per la seua part, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va assegurar que l’UME està preparada tot l’any per afrontar els incendis, i només cada comunitat sap si ho estava.
Continuen les detencions per provocar incendis forestals
Un home de 47 anys va ser detingut ahir per la Guàrdia Civil com a presumpte responsable d’un incendi al municipi de Vilardevós (Ourense) que va afectar més de 500 hectàrees de set localitats, dos de les quals van haver de ser confinades. A més, un altre home de 48 anys va ser arrestat el 9 d’agost acusat de provocar un incendi que a finals de juliol va cremar unes 31 hectàrees de pastura als voltants de Colmenar Viejo (Madrid). Segons les autoritats, almenys 33 persones han estat detingudes per causar incendis.
Mentrestant, dos menors d’edat han estat arrestats acusats de provocar diversos focs. A Santiago de Compostel·la, un jove hauria causat incendis en diversos barris de la ciutat a l’agost, i a Càceres una jove va ser interceptada dilluns després d’iniciar un foc en una rotonda.