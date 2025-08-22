L’ONU declara oficialment la situació de fam a la Franja de Gaza
El pitjor s’està vivint al nord, on Israel prepara una nova ofensiva militar
Un grup independent sobre seguretat alimentària recolzat per l’ONU va confirmar per primera vegada de manera oficial que s’està produint una fam a la Franja de Gaza. "Després de 22 mesos de conflicte incessant, més de mig milió de persones a la Franja de Gaza s’enfronten a condicions catastròfiques caracteritzades per la fam, la indigència i la mort", va assenyalar aquest dimarts l’ONU.
El pitjor s’està vivint al nord de Gaza i particularment en Ciutat de Gaza, on hi ha un milió de persones i contra la qual Israel prepara una nova ofensiva militar, però les dades revelades aquest divendres indiquen que "entre mitjans d’agost i finals de setembre del 2025 es preveu que les condicions empitjorin encara més, amb una expansió de la fam" cap al centre i el sud de l’enclavament.