EMERGÈNCIES
Millora la situació dels incendis, malgrat que l’alerta continua amb dinou d’actius
El desastre humà i mediambiental es converteix en arma llancívola entre Govern central i Partit Popular
La situació de la lluita contra els incendis millora, tot i que encara hi ha actius dinou grans focs a Castella i Lleó, Galícia i Extremadura, on ahir es va donar per estabilitzat l’incendi de Jarilla, que ha arrasat 17.300 hectàrees després d’onze dies.
A Galícia es mantenen sis incendis actius, la majoria a Ourense, on les flames han calcinat més de 78.000 hectàrees. El foc a Carballedo (Lugo) va obligar ahir a desallotjar 53 menors d’edat i 11 monitors d’un alberg, després de dies sense incidències de desallotjaments i confinaments. El president de la Xunta, Alfonso Rueda, va demanar mantenir els efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) a la zona almenys un parell de dies més.
Per una altra banda, a Castella i Lleó diverses carreteres continuen tallades pels incendis. Unes 1.500 persones romanen evacuades en 27 poblacions de Lleó, mentre que a El Bierzo les flames van arrasar en pocs minuts unes cent hectàrees i van arribar a situar-se a tan sols 30 metres dels habitatges. El president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, compareixerà davant d’un ple extraordinari la setmana que ve per parlar de la seua gestió dels incendis, per la qual el PSOE i altres grups en demanen la dimissió.
Segons el sistema europeu Copernicus, Castella i Lleó i Galícia acumulen més del 85% de les hectàrees que han cremat durant l’onada d’incendis, mentre que la penínusla Ibèrica reuneix el 66% de les arrasades a la Unió Europea aquest any, amb gairebé el 40% a Espanya i el 27% a Portugal. A més, les autoritats van informar que els detinguts per provocar incendis han augmentat a 42 i els investigats a 127.
Un voluntari de l’incendi de Cipérez (Salamanca) va morir dimarts després d’acudir a l’hospital en diverses ocasions al·ludint problemes respiratoris. La família vincula la mort a les tasques d’extinció de l’incendi, malgrat que la Junta de Castella i Lleó va negar que la mort estigués relacionada amb la inhalació de fum, i manté en tres les víctimes mortals a la comunitat pels incendis –quatre a tot Espanya–.
Malgrat la crítica situació, continuen els enfrontaments polítics. La diputada del PP, Cuca Gamarra, va acusar la directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, de “fracassar” en la gestió dels incendis i de ser una política “compromesa amb el sanchisme”. Per la seua part, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va criticar un dirigent del PP per dir “piròmana” a Barcones estant “bronzejat i descansat”.
Els efectius de Lleida caminen més d’una hora per arribar al foc
Els 47 efectius d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que van sortir dimarts de Lleida, juntament amb membres d’Agents Rurals i del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF), treballen en l’extinció de l’incendi de Puente de Sanabria (Zamora), en un terreny “escarpat”. Els ADF van operar en una zona de difícil accés per l’escassetat de camins i l’orografia del terreny, que els va obligar a desplaçar-se durant més d’una hora a peu portant l’equip fins a arribar al foc: “Els han hagut de portar el menjar un helicòpter.”
El perímetre actual d’aquest incendi és de 18.000 hectàrees, i les autoritats esperen pluges en les pròximes hores. Segons l’informe dels ADF, la zona treballada és “estable”, per la qual cosa durant la nit estava previst el retorn dels efectius cap a Catalunya.