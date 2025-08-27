PRÒXIM
Protestes a Tel-Aviv per l’alliberament dels ostatges
Les famílies critiquen que el Govern no busca la treva. L’exèrcit defensa l’atac a l’hospital perquè era utilitzat per Hamas
Desenes de milers de persones es van concentrar dilluns a la nit a la plaça dels Ostatges de Tel-Aviv i als carrers veïns, desbordats per la multitud, en una manifestació massiva contra la guerra que va posar fi a una jornada nacional de protestes.
Imatges difoses a les xarxes socials i una retransmissió en directe del Fòrum de Famílies d’Ostatges i Desapareguts, que representa la majoria dels familiars dels segrestats per Hamas, mostraven els manifestants portant cartells amb les fotos dels ostatges.
A l’escenari van intervenir diversos familiars dels segrestats, entre els quals hi ha Noam Perry, el pare del qual, Haim, va ser segrestat per Hamas el 7 d’octubre del 2023 i va morir en captiveri als 79 anys. “El meu pare i 41 ostatges més, assassinats a Gaza, revelen una terrible veritat: cada dia addicional de guerra posa en perill els que segueixen vius”, va dir Noam.
També es va adreçar al president dels EUA: “President Trump, miri aquesta multitud, miri les imatges dels carrers d’Israel. El poble d’Israel està votant amb els peus: la nació vol que la guerra acabi i que els ostatges tornin a casa. Per al meu pare ja és tard, però vostè encara pot salvar els altres i ser recordat com el president que va fer història.”
La protesta va culminar una jornada de manifestacions contra la decisió del Govern israelià d’expandir l’ofensiva militar a la Franja de Gaza, en lloc de negociar un acord per a l’alliberament dels segrestats.
Així mateix, paral·lelament, l’Exèrcit d’Israel va defensar ahir l’atac contra l’Hospital Nasser, ubicat al sud de la Franja de Gaza, en el qual van morir una vintena de persones davant de la presència d’una càmera col·locada al complex hospitalari que era suposadament utilitzada per Hamas per vigilar els moviments de les seues tropes.