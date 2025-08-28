EMERGÈNCIES
Aagesen treu pit d’un “desplegament sense precedents” del Govern central pels incendis
El PP s’obre al Pacte d’Estat però retreu que sigui “un comodí”, mentre que Junts i ERC defensen el model català. Tretze grans incendis continuen actius a Espanya, amb reallotjaments a Zamora
La ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, va afirmar en la seua compareixença al Senat que el Govern espanyol ha fet “un desplegament sense precedents” per fer front a l’onada d’incendis d’aquest estiu. Aagesen va explicar que els mitjans de l’Executiu central “han actuat en 14 comunitats autònomes i 29 províncies” des de l’inici de la campanya.
La vicepresidenta tercera va destacar la tasca de l’Aemet i va remarcar que el seu ministeri ha incrementat un 50% el seu pressupost en previsió i extinció d’incendis des del 2018. Sobre els focs provocats per piròmans, Aagesen va assegurar que són “un percentatge molt baix”, per la qual cosa va demanar analitzar les causes “des del rigor tècnic”.
A més, la ministra va assenyalar que cada regió ha de saber “com ha de dimensionar els seus serveis per aconseguir una resposta adequada abans i durant els incendis”. Així mateix, va agrair el suport al Pacte d’Estat contra incendis, que ha de servir per “donar resposta immediatament i anticipar-se al que està per venir”.
En relació amb el Pacte d’Estat, el senador del PP Francisco Javier Márquez va manifestar que els populars estan oberts als acords “necessaris en benefici d’Espanya” i amb “pressupostos concrets”. Tanmateix, va criticar la iniciativa de “comodí per evadir responsabilitats” i va afirmar que l’Estat “no pot donar més mitjans” a les comunitats perquè no en té atès que no s’han aprovat els pressupostos del 2025.
Per la seua banda, Vox va retreure la falta de neteja forestal, mentre que Junts va assegurar que el perquè dels focs “no està en les autonomies, sinó en el clima i els recursos”, i des d’ERC van defensar el model català de mantenir la prevenció durant tot l’any davant les “rebaixes d’impostos” d’altres.
Agost afectat per les flames
Les autoritats van comptabilitzar ahir 13 grans incendis actius –9 a Castella i Lleó, 3 a Astúries i 1 a Galícia–. Segons el sistema europeu Copernicus, els focs han cremat 362.000 hectàrees entre l’1 i el 21 d’agost.
A Castella i Lleó, la Junta va xifrar en 141.000 les hectàrees que han cremat des del 18 de juliol. A Zamora van ser reallotjats ahir els cinc pobles evacuats dilluns per l’incendi de Porto, que ha cremat més de 20.000 hectàrees des del passat 14 d’agost. Per la seua part, a Galícia les baixes temperatures estan ajudant a contenir els incendis a Quiroga, A Fonsagrada i A Pobra de Brollón, on ha calcinat 900 hectàrees, mentre que a Astúries les autoritats van comunicar que els incendis tenen una evolució favorable, però van denunciar possible intencionalitat en el foc de San Antolín de Ibias. Així mateix, els detinguts relacionats amb els incendis forestals van augmentar a 50, dels quals 20 estan a la presó.
El rei qualifica de “realment desoladora” la tragèdia
Els reis van visitar ahir Sanabria (Zamora) i Las Médulas (Lleó), dos de les zones més danyades pels incendis d’aquest estiu. Acompanyat d’autoritats locals, Felip VI va assenyalar que és “realment desolador” veure la “dimensió de la tragèdia” i va advertir que “hi ha molt per fer” per part de les institucions i persones per “tirar endavant l’economia de la zona”. El monarca va assegurar haver escoltat “testimonis colpidors” a Sanabria i va afirmar voler entendre “les necessitats” de les víctimes, que a Las Médulas van remarcar haver patit pèrdues de propietats o terrenys carbonitzats, més enllà del conjunt patrimonial romà afectat.