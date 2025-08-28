EUROPA
Alemanya aprova un pla de servei militar voluntari
Si no s’assolissin les xifres previstes, Berlín introduiria l’obligatorietat. Mertz ho justifica per l’amenaça russa
El Consell de Ministres alemany va aprovar ahir un projecte que estableixes les bases per augmentar el reclutament, inicialment a partir de la voluntarietat, per tal d’arribar a tenir entorn de 260.000 soldats actius, prop de 80.000 més que actualment, i a més augmentar el nombre de reservistes fins als 200.000 homes.
El canceller, Friedrich Merz, i el ministre de Defensa, Boris Pistorius, van justificar els plans al·ludint a l’amenaça russa i a la responsabilitat que té Alemanya de tenir l’exèrcit convencional més gran d’Europa per fer la seua aportació a la defensa del territori de l’OTAN.
Registre obligatori
El pla és començar amb 15.000 reclutes i anar augmentant la xifra gradualment. A partir de l’any que ve es reintroduirà un registre obligatori per determinar quines persones estan en edat i en condicions de prestar el servei.
Tots els nascuts a partir de l’any 2008 rebran correu de la Bundeswehr (Forces Armades alemanyes) per respondre una sèrie de preguntes i tornar a crear el registre.
A partir del 2026 tots els homes que compleixin 18 anys hauran de respondre la pregunta de si estan disposats a prestar el servei. El servei seria voluntari per a les dones. En cas que la voluntarietat no assoleixi les xifres projectades, es planteja reintroduir el servei militar obligatori, suspès l’any 2011.
Fonts del Govern espanyol van descartar la possibilitat de reintroduir el servei militar, com sí que ha fet Alemanya.
Unió Europea
D’altra banda, Merz, el president de França, Emmanuel Macron, i el primer ministre polonès, Donald Tusk, van obrir a Moldàvia les portes de la Unió Europea, davant l’agressió russa a la veïna Ucraïna, que amenaça també aquesta exrepública soviètica.
Per la seua part, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va afirmar que Rússia de moment no té dates concretes per a unes possibles converses amb Ucraïna.