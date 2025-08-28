SUCCESSOS
Una dona és assassinada per l’exparella, que tenia una ordre d’allunyament
Una dona de 54 anys va ser assassinada diumenge passat presumptament a mans de la seua exparella a Motril (Granada). La víctima havia estat trobada ferida de gravetat al seu domicili, i va ser traslladada a l’hospital, on va morir. L’exnòvio de la dona va ser detingut per la Policia Nacional acusat d’homicidi, i el jutge en va ordenar ahir l’ingrés en presó provisional, comunicada i sense fiança.
Emergències va rebre un avís entorn de les 10.35 hores del matí de diumenge, després que sanitaris del 061 requerissin la presència de la Policia Nacional al domicili, on van assistir la dona per un fort cop al cap.
Figuraven en el Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Sistema VioGén) tant la víctima com el presumpte autor, a qui el jutge havia ordenat una ordre d’allunyament.
Les autoritats investiguen les circumstàncies del succés, que podria tractar-se d’un nou cas de violència masclista.
La consellera d’Igualtat de la Junta andalusa, Loles López, va expressar el seu “suport i afecte” a la família de la víctima. En cas de confirmar-se com a assassinat per violència de gènere, seria la víctima mortal número 25 a Espanya aquest any, i la setena a Andalusia, la comunitat més afectada.