EUA
Dos nens morts en un tiroteig en una església catòlica de Minneapolis
Almenys dos nens de 8 i 10 anys van morir ahir i 17 persones van resultar ferides, 14 de les quals menors, en un tiroteig contra una església d’una escola catòlica al sud de la ciutat nord-americana de Minneapolis, Minnesota. Les autoritats van confirmar també la mort del suposat autor de l’atac, antic alumne del centre, que es va treure la vida després de l’agressió. En el seu poder tenia una pistola, un fusell d’assalt i una escopeta que hauria comprat legalment.
Segons va explicar el cap de policia de Minneapolis, Brian O’Hara, durant la missa com a part de l’inici del curs a l’Escola Catòlica de l’Anunciació, “un home armat es va aproximar per la part exterior, al costat de l’edifici, i va començar a disparar amb un rifle a través de les finestres de l’església cap als nens que estaven asseguts als bancs”.
El tirador ha estat identificat com Robin Westman i l’FBI investiga els fets com un acte terrorista i un delicte d’odi contra catòlics. L’agència es va referir a Westman com un “home”, encara que mitjans com NBC News asseguren que havia sol·licitat el canvi de gènere en documents oficials. L’alcalde, Jacob Frey, va instar a no utilitzar aquest cas com a “oportunitat per convertir la comunitat trans, o qualsevol altra comunitat, en malvats”. Al tancament d’aquesta edició, dos dels ferits es trobaven crítics.