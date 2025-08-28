MIGRACIÓ
El Govern amenaça amb la policia si es frena el repartiment de menors
Les autonomies del PP denuncien “sistemes saturats” i estudien recórrer davant de la Justícia. Cau una xarxa que afavoria la immigració irregular des d’Algèria
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va amenaçar ahir amb la intervenció dels cossos i forces de seguretat de l’Estat per “fer que es compleixi la legislació” en cas que alguna comunitat autònoma impedeixi el repartiment de menors migrants no acompanyats procedents de les Canàries. El Consell de Ministres va aprovar dimarts el decret que suposa l’últim pas per a la derivació dels menors a la Península. Diverses autonomies governades pel PP van anunciar que volien recórrer a la Justícia per evitar el trasllat, davant de la qual cosa Torres es va mostrar convençut que “no tindran recorregut”. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, va advertir de les “conseqüències legals” de no complir l’acollida i va defensar l’“absoluta transparència” de Moncloa en els criteris per al repartiment.
Mentrestant, governs populars van carregar de nou contra el pla de trasllat dels menors. La Comunitat de Madrid va considerar “fallida” la política migratòria de l’Executiu central i va criticar els “beneficis” per a Catalunya i el País Basc –que no estan obligats a acollir menors pel seu esforç anterior–, que desemboquen “en una desigualtat entre regions”. Per la seua part, la Junta andalusa va afirmar que el seu sistema “està saturat” i estudiarà recórrer el decret sobre la capacitat ordinària d’acollida, que situa primera Andalusia, mentre que el Govern balear va condemnar les “amenaces intolerables” de Torres, que “no són solucions sinó fatxenderia política”, i va reiterar que Balears està “al límit i sobrepassada” després de l’arribada de més de 4.700 migrants irregulars aquest any.
Paral·lelament, el president canari, Fernando Clavijo, va sol·licitar entrar en contingència migratòria i va assegurar que la Fiscalia intervindrà “si no hi ha repartiment”. Va demanar humanitat a l’assenyalar que “no pot suposar cap problema acollir 4.000 nens en un país de 49 milions d’habitants”.
Xarxa criminal desarticulada
D’altra banda, la Guàrdia Civil va detenir 14 membres d’una organització criminal –dels quals 12 van ingressar a la presó– a Almeria acusada d’afavorir la immigració irregular des de les costes d’Algèria.