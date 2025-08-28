PRÒXIM
Trump prepara un pla integral per al futur de la guerra a Gaza
En una reunió amb la participació de Blair
El president dels EUA, Donald Trump, va dirigir ahir a la nit el que es va qualificar com una “gran reunió” per abordar la situació a la Franja de Gaza. Després de defensar els últims dies que “les pròximes dos o tres setmanes tindrem un final bastant bo, concloent”, ahir es va reunir, entre d’altres, amb l’exprimer ministre britànic Tony Blair i el gendre presidencial i antic enviat per al Pròxim Orient, Jared Kushner.
Mentrestant, el Govern d’Israel va exigir la retirada de l’informe publicat la setmana passada per la Classificació Integrada de les Fases de la Seguretat Alimentària (IPC) que declara oficialment la fam en la governació de Gaza, situada a la zona centre i nord de la Franja.
62.900 palestins morts
Segons les autoritats gazianes, sota el comandament de Hamas, l’ofensiva israeliana, desencadenada arran dels atacs del 7 d’octubre del 2023, ha deixat fins a la data prop de 62.900 palestins morts, inclosos 315 palestins per fam.
Paral·lelament, l’Exèrcit d’Israel va afirmar que l’“evacuació” de la ciutat de Gaza, situada al nord de la Franja, és una cosa “inevitable”, després del seu anunci de plans per aconseguir el control de la localitat.
Dimarts a la nit, centenars de milers de persones es van congregar als carrers de Tel-Aviv per exigir al Govern que accepti l’acord d’alto el foc, al qual ha accedit Hamas, i permeti l’alliberament dels ostatges.
En un altre ordre de coses, els Estats Units es troben embrancats en la seua particular escalada de tensió amb Veneçuela. Ahir, va publicar fotografies de diversos infants de marina realitzant exercicis amb fusells en un dels vaixells que han estat enviats a l’oceà Atlàntic a prop de Veneçuela.