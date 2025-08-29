MIGRACIÓ
Canàries, Ceuta i Melilla, primeres a demanar la contingència migratòria
Les autonomies del PP denuncien “amenaces” i critiquen que el repartiment no afecti Catalunya i el País Basc. La Fiscalia farà “complir la llei”, segons el Govern
Les Canàries, Ceuta i Melilla van sol·licitar ahir formalment la contingència migratòria extraordinària per poder derivar a altres territoris menors migrants no acompanyats. Els tres governs es van emparar en l’últim decret de l’Executiu central, que permet sol·licitar la mesura en cas d’acollir el triple de menors migrants del que els correspondria.
Ceuta, que va ser el primer govern popular a demanar la situació de contingència i va traslladar ahir 25 migrants a la Península, supera en un 629% la seua capacitat d’acollida, mentre que Melilla té un excedent de 175 menors. Per la seua part, Canàries acull més de 5.000 menors quan la seua capacitat és de 737.
El president canari, Fernando Clavijo, va demanar a les comunitats que “no obstaculitzin” el repartiment de menors i va declarar que les fronteres no poden “anteposar-se davant de l’essència humana i l’interès general dels nens”. Clavijo, a més, va titllar d’“autèntic feixista” el líder de Vox, Santiago Abascal, per cridar a “confiscar i enfonsar” un vaixell “de negrers” d’Open Arms atracat dimecres a Tenerife.
Les autonomies governades pel PP van reiterar el seu rebuig al trasllat de menors i van criticar els “xantatges” del Govern espanyol, que utilitzarà les forces de seguretat de l’Estat per fer-lo efectiu. La Xunta de Galícia va avisar que no acceptarà “amenaces i insults” de l’Executiu central i va denunciar una sobreocupació del 108%, mentre que Múrcia presentarà “tots els recursos possibles” i va criticar que els trasllats no afectin Catalunya o el País Basc. Així mateix, el Govern balear estudiarà sol·licitar la contingència migratòria malgrat no complir els requisits i només comptar amb 72 places específiques de les 406 per a menors que hauria de tenir segons la legislació.
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va advertir les autonomies que el Govern estatal “activarà els mecanismes pertinents” i la Fiscalia de Menors “faria complir la llei” en cas que s’oposin al trasllat de menors. Mentrestant, l’eurodiputada de Podem Irene Montero va criticar PP i Vox per escandalitzar-se pel repartiment de menors “perquè són negres”.