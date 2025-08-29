EMERGÈNCIES
Marlaska acusa el PP de fer un “ús partidista” dels incendis
Els populars retreuen “la falta de mitjans” i segons ERC “la prevenció brilla per la seua absència”. Galícia, sense focs actius per primera vegada des d’inicis d’agost
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va acusar ahir el PP de fer un “ús partidista” dels incendis en la seua compareixença al Senat per la seua gestió. Marlaska va criticar la “versió distorsionada de la realitat” dels populars per “emmascarar els seus propis errors”. A més, el ministre va assegurar que les autonomies no van dubtar de l’ajuda del Govern espanyol fins que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va demanar més mitjans, i els va recordar que poden demanar a l’Estat que assumeixi la competència “si no poden abordar la gestió”. Marlaska també va desestimar la proposta de Feijóo de posar braçalets als piròmans.
Com a resposta, el PP va defensar que els presidents populars de les autonomies “han exercit les seues competències” i va carregar de nou contra el Govern central per “la falta de mitjans”. ERC va assegurar que la prevenció “brilla per la seua absència” i Junts va criticar “les tisores del centralisme” en favor de la “famosa coordinació”.
D’altra banda, diversos dirigents populars van defensar el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, després que alguns brigadistes d’extinció d’incendis a Zamora li neguessin la salutació dimecres quan rebia els reis, que ahir van visitar les zones afectades d’Ourense, on van traslladar la seua “gratitud” cap als treballadors.
Respira Galícia
Mentrestant, l’evolució dels incendis a Espanya és favorable. Galícia no va presentar cap foc actiu per primera vegada des de l’onada d’incendis, després que els Bombers donessin per estabilitzat el foc a A Pobra do Brollón (Lugo), que ha arrasat 900 hectàrees. Les autoritats també van confirmar que els incendis de Larouco i Chandrexa de Queixa (Ourense) estan controlats, després de cremar 30.000 i 19.000 hectàrees respectivament. A Astúries va quedar estabilitzat el foc de San Antolín de Ibias gràcies a la pluja, que ha afectat 400 hectàrees, mentre que a Castella i Lleó preocupa l’incendi de Fasgar, actiu des del 8 d’agost i amb “condicions mai vistes”. D’altra banda, un jove de 14 anys va ser detingut a Portugal acusat de provocar diversos incendis en els últims 4 anys.