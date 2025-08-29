Opositors llancen pedres a Milei en un acte de campanya electoral
El president de l’Argentina, Javier Milei, va negar dimecres per primera vegada les acusacions contra ell i la seua germana de suborns i el seu Govern va assegurar que es tracta d’una “operació política”. Milei va haver de ser evacuat en un vehicle blindat d’un acte electoral a la província de Buenos Aires, després que manifestants opositors li llancessin pedres, branques i ous, cosa que va desencadenar una confrontació amb 3 ferits i 2 detinguts.