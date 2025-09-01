Illa es reunirà amb Puigdemont aquest dimarts a Brussel·les: "Ara toca. És el moment"
El president de la Generalitat diu que la decisió és seva i que li hagués agradat rebre'l al Palau "fa mesos"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha argumentat que "ara toca" i és "el moment" de reunir-se amb el líder de Junts, Carles Puigdemont. "Vaig dir que m'hi reuniria quan toqués i crec que ara toca per donar un missatge: en democràcia el diàleg és el primer motor, el d'arrencada del cotxe", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio i TV3 en referència a la reunió de demà dimarts a les 16.15 hores a Brussel·les. Illa ha explicat que la decisió ha estat seva i que ell ha pres la iniciativa de demanar-li la reunió a Puigdemont. Així mateix, ha afirmat que li hagués agradat que s'hagués produït al Palau de la Generalitat "fa bastants mesos".
El president de la Generalitat ha assegurat que treballa perquè s'apliqui la llei d'amnistia defensant públicament que ha estat una "decisió encertada". "Després de l'amnistia, les coses al conjunt d'Espanya i a Catalunya estan millor", ha dit.
Segons ha explicat, aprofitarà el seu viatge a Brussel·les, on es reunirà amb Puigdemont, per visitar l'exposició sobre el mil·lenari de Montserrat que es fa al Parlament Europeu i també té previst trobar-se amb la delegació de Catalunya.
Preguntat per si ha parlat amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre la reunió amb Puigdemont, Illa s'ha limitat a dir que ha parlat "amb qui havia de parlar" sobre aquesta qüestió. I ha deixat clar que és una decisió que ha pres ell personalment. "Em correspon prendre-la a mi", ha afegit.
Ha recordat que tenia pendent reunir-se amb Puigdemont després que ho hagi fet amb la resta d'expresidents de la Generalitat. "És el moment. M'hauria agradat que la reunió s'hagués produït en aquest sala, on rebo les visites al Palau de la Generalitat, i fa bastants mesos", ha admès.