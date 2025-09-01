L’avió de Von der Leyen, afectat per una presumpta interferència russa al GPS
L’aeronau ha hagut d’aterrar sense serveis de navegació
L’avió en el qual viatjava la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha estat blanc d’una suposada interferència russa que ha desactivat els serveis de navegació GPS quan es disposava a aterrar en un aeroport búlgar. Segons ha avançat el 'Financial Times' i ha pogut confirmar Europa Press, les autoritats búlgares han informat Brussel·les que sospiten que aquesta flagrant interferència va ser perpetrada per Rússia.
"Podem confirmar que es va produir una interferència al GPS, però l’avió va aterrar sense incidents", ha assenyalat la portaveu comunitària Arianna Podesta, que ha recalcat que "aquest incident subratlla la urgència de l’actual viatge de la presidenta" als Estats membre que afronten amb Rússia i Bielorússia.
"Som molt conscients que les amenaces i la intimidació són un component habitual de les accions hostils de Rússia. Això reforçarà encara més el nostre compromís infrangible d’augmentar les nostres capacitats de defensa i el nostre suport a Ucraïna", ha reblat.