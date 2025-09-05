JUSTÍCIA
L’Advocat General de la UE avala que retiressin la immunitat a Puigdemont
L’Advocat General de la UE ha proposat a la Justícia europea d’avalar la decisió presa pel Parlament Europeu d’aixecar, durant l’anterior legislatura, la immunitat a l’expresident i exeurodiputat Carles Puigdemont, en una sentència que afecta també els exconsellers que van obtenir un escó europeu amb Junts, Clara Ponsatí i Toni Comín. Així, insta el Tribunal Superior de Justícia de la UE (TJUE) a declarar el sobreseïment del recurs de Puigdemont i Ponsatí, al considerar que ja no tenen “interès” al no ser cap d’ells eurodiputat. En canvi, proposa deixar oberta la causa de Comín, ja que aquest va sortir reelegit en les eleccions europees del 2024 malgrat no haver accedit al seu escó. En tot cas, considera que cal desestimar el recurs que va interposar contra la sentència del Tribunal General de la UE que el 2023 va donar la raó a l’Eurocambra. Les conclusions de l’advocat general europeu no són vinculants per al TJUE, que ha de dictar sentència. El pronunciament respon als recursos de cassació presentats contra aquesta primera sentència del Tribunal General de la UE.
L’assumpte es refereix a la decisió del ple del Parlament Europeu del març del 2021 de suspendre la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí a petició del Tribunal Suprem perquè poguessin ser jutjats pel seu paper en el procés.