EUA
Batuda en una planta de Hyundai amb 475 detinguts
Contra pràctiques laborals il·legals
Les autoritats d’immigració dels Estats Units van detenir ahir centenars de treballadors, la majoria d’ells ciutadans sud-coreans, en unes instal·lacions de Hyundai Motor a Geòrgia com a part d’una investigació sobre pràctiques laborals il·legals. En concret, van ser arrestades un total de 475 persones, segons va informar la cadena NBC. La maniobra va obligar també a paralitzar la construcció d’una fàbrica propera de Hyundai en conjunt amb LG Energy Solution que fabricarà bateries per a vehicles elèctrics.
L’ordre d’escorcoll va ser executada per agents del Servei d’Immigració i Control de Duanes dels EUA i forma part d’una investigació criminal en curs sobre denúncies de pràctiques il·legals d’ocupació i altres delictes federals greus.
El Govern de Corea del Sud va rebutjar la batuda i va assenyalar que els treballadors detinguts eren part d’una “xarxa de subcontractistes” i que eren ocupats per diverses empreses al país. La companyia automobilística, per la seua part, va negar que hi hagi detinguts que treballin “directament” per a Hyundai, mentre que va defensar el seu compromís amb el compliment de “totes les lleis laborals”.