Batuda en una planta de Hyundai amb 475 detinguts

Contra pràctiques laborals il·legals

El gruix dels detinguts eren de nacionalitat sud-coreana. - EUROPA PRESS

REDACCIÓ

Les autoritats d’immigració dels Estats Units van detenir ahir centenars de treballadors, la majoria d’ells ciutadans sud-coreans, en unes instal·lacions de Hyundai Motor a Geòrgia com a part d’una investigació sobre pràctiques laborals il·legals. En concret, van ser arrestades un total de 475 persones, segons va informar la cadena NBC. La maniobra va obligar també a paralitzar la construcció d’una fàbrica propera de Hyundai en conjunt amb LG Energy Solution que fabricarà bateries per a vehicles elèctrics.

L’ordre d’escorcoll va ser executada per agents del Servei d’Immigració i Control de Duanes dels EUA i forma part d’una investigació criminal en curs sobre denúncies de pràctiques il·legals d’ocupació i altres delictes federals greus.

El Govern de Corea del Sud va rebutjar la batuda i va assenyalar que els treballadors detinguts eren part d’una “xarxa de subcontractistes” i que eren ocupats per diverses empreses al país. La companyia automobilística, per la seua part, va negar que hi hagi detinguts que treballin “directament” per a Hyundai, mentre que va defensar el seu compromís amb el compliment de “totes les lleis laborals”.

