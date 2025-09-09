CORRUPCIÓ
Cerdán demana al Suprem que el deixi en llibertat al cap de 70 dies a la presó
L’exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán ha reclamat al Tribunal Suprem que el deixi en llibertat després de setanta dies en presó preventiva per la seua presumpta implicació en el cas Koldo, una investigació que considera “sense límits” i que persegueix “incriminar activitats pròpies de la participació política”. Torna a qüestionar els enregistraments de Koldo García, exassessor de l’exministre de Transports José Luis Ábalos, “els orígens dels quals no consten en aquest procediment”. Demana al jutge que citi diversos agents de la Guàrdia Civil que han intervingut en la investigació i reclami a la Guàrdia Civil “tots els informes pendents”.
D’altra banda, el PP va demanar a l’exmilitant socialista Leire Díez que entregui a la comissió d’investigació del Senat el seu pendrive amb informació sobre les “clavegueres” de l’Estat, que ella va refusar al·legant que, com a periodista, protegeix les seues fonts, i que a més està “judicialitzat”. També va negar tenir relació personal o política amb Santos Cerdán i va emmarcar les seues “investigacions” en l’elaboració d’un llibre.