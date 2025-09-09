POLÍTICA
Feijóo diu que el rei “va entendre” que plantés l’arrancada de l’Any Judicial
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar ahir el cap de l’Executiu central, Pedro Sánchez, de “lucrar-se” de la prostitució “durant diversos anys” –en al·lusió als negocis del seu sogre en saunes– i va ressaltar que, per tant, no té “legitimitat” per parlar de la seua abolició. Davant la llei que prepara el PSOE contra la prostitució, va dir que la posició del seu partit és “claríssima” a “favor d’abolir el tràfic”. En una entrevista a Tele 5, va afirmar que “el rei, en el seu paper de moderació, m’ha dit que ho entenia i que prenia nota de la meua posició”. Va explicar que aquesta va ser la reacció de Felip VI quan el va informar que no acudiria a l’obertura de l’Any Judicial per la presència del fiscal general de l’Estat imputat. Va insistir que, com a líder de l’oposició, no tenia obligació constitucional d’assistir-hi i va assegurar que tornaria a actuar de la mateixa manera. El PSOE, segons va afirmar la portaveu, Montse Mínguez, considera que el fet que el líder del PP hagi revelat la seua conversa amb el rei “és una mostra més de la seua falta d’institucionalitat”. El PP nacional va negar que Feijóo hi hagi tingut “vocació d’insultar ningú” a l’usar la frase “m’agrada la fruita” per acompanyar un vídeo que va difondre en xarxes en què apareixia en la celebració del seu aniversari cantant Mi limón, mi limonero i va desvincular aquesta expressió de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.