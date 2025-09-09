POLÍTICA
França busca primer ministre per intentar superar la inestabilitat
L’Assemblea Nacional obliga a dimitir Bayrou al tombar la moció de confiança. El Partit Socialista, disposat a rellevar-lo en un govern només d’esquerres
L’Assemblea Nacional francesa va rebutjar ahir, com estava previst, la moció de confiança contra el Govern del primer ministre, François Bayrou, amb 364 vots en contra i sols 194 a favor. Sol·licitada pel mateix Bayrou, suposa per primera vegada la caiguda d’un govern per derrota de moció de confiança durant la Cinquena República. El resultat obliga Bayrou a presentar la dimissió davant del president, Emmanuel Macron, la qual cosa es preveu per avui mateix i sumeix França en un període d’inestabilitat i al mig d’una més que delicada situació econòmica, amb el país collat pel deute públic.
François Bayrou va llançar en l’Assemblea un últim al·legat i va advertir que, al marge de les diferències polítiques, tots els partits haurien d’entendre que “el pronòstic vital (del país) està en perill”. “El gran risc és no prendre cap risc, deixar que les coses segueixin com estan sense canviar res”, va defensar, i va advertir que aquesta doctrina passa també per assumir que, en algun moment, la situació econòmica seria ja “irreparable”. “No és una qüestió política, és una qüestió històrica”, va reblar. El seu principal temor gira entorn de l’economia, en un país que “no ha tingut un pressupost equilibrat des de fa 55 anys”. Des d’aleshores, va advertir, les despeses augmenten, els dèficits es repeteixen i els deutes s’acumulen, un escenari que el seu govern aspirava a combatre amb un polèmic pla de retallades proper als 44.000 milions d’euros que van provocar les crítiques igualment d’esquerra i ultradreta.
La líder de l’ultradretà Agrupació Nacional (RN), Marine Le Pen, va lamentar que Macron no vulgui presentar la seua dimissió i va exigir la convocatòria d’eleccions legislatives anticipades. França Insubmisa, el primer partit de l’esquerra gal·la i tercer en nombre de diputats, també va reclamar que Macron presenti la dimissió al costat del primer ministre. Entre els noms que s’estudien per rellevar Bayrou es troba el d’Olivier Faure, primer secretari del Partit Socialista francès. Però tan sols acceptarà ser primer ministre a petició del president Macron amb un executiu únicament d’esquerres que hauria de negociar cada una de les lleis a tramitar al Parlament.