L’Exèrcit israelià ordena evacuar tota la ciutat de Gaza
Segons l’ONU, allà viuen i es refugien prop d’un milió de persones
El portaveu de l’Exèrcit israelià en àrab, Avichay Adraee, va ordenar a les 08.00 local (05.00 GMT) als residents de la ciutat de Gaza a evacuar-la per complet, en mig de l’ofensiva militar per prendre la capital de l’enclavament palestí que Israel duu a terme allà des d’agost. "A tots els residents de la ciutat de Gaza i als qui es troben als seus barris, des de la Ciutat Vella i Tafah a l’est fins el mar a l’oest", va escriure al seu compte de X.
Una infografia que va acompanyar el missatge indica que l’ordre afecta tota la ciutat, on, segons l’ONU, viuen i es refugien prop d’un milió de persones. "Per la seua seguretat, evacuïn immediatament per la carretera d’Al Rashid cap a la zona humanitària d’Al Mawasi", va afegir, amb referència a l’àrea designada a prop de Jan Yunis, al sud de la Franja, anunciada dissabte passat malgrat trobar-se ja saturada de desplaçats.
Adraee va subratllar que l’Exèrcit israelià "està decidit a eliminar Hamàs" i que "operarà a la ciutat de Gaza amb gran força, com ho ha fet en altres parts de l’enclavament." Des de l’inici de la guerra a la Franja, el 7 d’octubre de 2023, almenys 64.522 ciutadans de Gaza han mort en bombardejos israelians, segons el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat pel grup islamista Hamàs.