CONFLICTE
Israel bombardeja Hamas a Qatar
L’estat hebreu justifica l’atac a l’equip negociador del grup palestí per l’atemptat de dilluns a Jerusalem. El país àrab condemna la “violació de totes les lleis i normes internacionals”
Israel va llançar ahir per primera vegada un atac a Qatar, gran aliat dels Estats Units, amb l’objectiu de matar els membres de la delegació negociadora del grup palestí Hamas mentre estaven en una reunió discutint l’última proposta nord-americana per a la treva a Gaza. Qatar, un dels mediadors juntament amb Egipte i els EUA per a les negociacions de la treva a Gaza, acull el buró polític de Hamas i ha estat el lloc de converses indirectes per assolir un alto el foc amb la delegació israeliana, convidada en nombroses ocasions al país.
Aquesta acció es va produir, a més a més, després que el ministre d’Exteriors israelià, Gideon Saar, afirmés que el seu país havia acceptat l’última proposta del president nord-americà, Donald Trump, per a un alto el foc a Gaza, sota les condicions que s’alliberi tots els ostatges a la Franja i que Hamas deposi les armes.
Hamas va afirmar que cinc dels seus membres van morir en el bombardeig, encara que cap d’ells no formava part de la seua delegació negociadora. Entre les víctimes mortals hi ha Hamam Khalil al-Hayya, el fill de Khalil al-Hayya (que dirigeix la delegació negociadora).
Qatar va condemnar “enèrgicament” aquesta acció d’Israel, que va titllar d’“atac criminal” i “una flagrant violació de totes les lleis i normes internacionals”. Però el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va justificar l’atac per l’atemptat d’aquest dilluns a Jerusalem, que va causar sis morts i va ser reivindicat pel braç armat del grup islamista.
La Casa Blanca va qualificar de desafortunat l’atac, encara que va indicar que va ser informat per endavant per part d’Israel. Qatar va desmentir que se l’hagués informat de l’atac i va rebre el suport de la resta de països àrabs.
A Gaza, l’Exèrcit israelià va ordenar, a través d’un llançament de fulls volants des de l’aire, l’evacuació completa de la ciutat de Gaza, enmig de l’ofensiva militar per prendre la capital de l’enclavament palestí que Israel hi porta a terme des de l’agost i entre les denúncies internacionals sobre els desplaçaments forçosos de població empresos per les autoritats israelianes a la Franja. Els van instar a refugiar-se a l’atapeïda i devastada “zona humanitària” d’Al-Mauasi, al sud de l’enclavament.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, no és a la llista perquè contra ell pesa una ordre de detenció internacional. Aquesta mesura està inclosa en el paquet de nou iniciatives que va anunciar el president Pedro Sánchez per a ajuts a aturar el “genocidi” a Gaza. Totes van entrar ahir en vigor després d’aprovar-les el Consell de Ministre, tret de les prohibicions que afecten el trànsit de vaixells per ports espanyols i la importació de productes, que s’aplicaran en els propers dies.
Paral·lelament, l’Executiu ha anul·lat dos contractes d’armament amb empreses israelianes valorats en prop de 1.000 milions d’euros, segons va avançar Artículo 14. Es tracta de dos contractes adjudicats el 2023 i que expiraven a finals de l’exercici actual.
Eren acords per subministrar 168 sistemes de míssils i del sistema llançacoets d’alta mobilitat (SILAM).
Espanya prohibeix entrar a dos ministres de Netanyahu
El Govern espanyol va prohibir ahir l’entrada a Espanya dels ministres israelians de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir, i d’Hisenda, Bezabel Smotrich, després que dilluns l’estat hebreu vetés l’accés al seu país de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i la ministra d’Infància, Sira Rego.
La Flotilla denuncia un atac amb dron des de Tunísia
La Global Sumud Flotilla que es dirigeix amb ajuda humanitària a Gaza va denunciar ahir haver patit un atac amb drons a una de les seues principals embarcacions atracades a les costes de Tunísia, que va causar danys materials per un foc, no personals. “Un dels vaixells principals i que transporta membres del Comitè Directiu de la Flotilla, va ser atacat per un dron en aigües tunisianes”, van asseverar. La Guàrdia Nacional de Tunísia va negar l’atemptat. Per la seua part, el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va demanar que s’obri una investigació del que considera un “fet estrany”.