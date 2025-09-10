POLÍTICA
Macron tria un dels seus homes de confiança com a primer ministre
Descarta convocar eleccions i aposta pel ministre de Defensa, Sébastien Lecornu, per liderar el Govern. França es prepara per a una vaga general
El president de França, Emmanuel Macron, va nomenar ahir el ministre de Defensa, Sébastien Lecornu, com a nou primer ministre del país, després que l’excap del Govern François Bayrou formalitzés ahir la dimissió al perdre la moció de confiança de dilluns a l’Assemblea Nacional enmig d’una crisi econòmica i de les seues propostes de retallades.
A través d’un comunicat, Macron va informar que ha encomanat a Lecornu “la tasca de consultar les forces polítiques representades al Parlament amb vistes a l’aprovació d’un pressupost nacional i la construcció dels acords essencials per a les decisions que es prenguin els propers mesos”. Lecornu haurà de proposar un nou govern a Macron, “guiat per la defensa de l’estabilitat política i institucional per a la unitat del país, així com la independència, el poder i el servei al poble francès”. El president francès es va mostrar convençut que “és possible un acord entre les forces polítiques, respectant les conviccions de cada una”.
Sense eleccions
Lecornu, de 39 anys, és l’únic ministre que ha quedat a l’Executiu gal des del nomenament de Macron com a president de la República el 2017, i també és membre del partit Renaixement. D’aquesta manera, Macron continua amb la seua intenció de no convocar eleccions, com li demana l’oposició, i elegeix el successor de Bayrou, que dilluns va perdre de forma contundent (364 vots en contra i només 194 a favor) la moció de confiança, una cosa que ja es preveia per la negativa de negociar de l’extrema dreta i els partits esquerrans.
El projecte de Bayrou incloïa retallades de fins a 44.000 milions d’euros de despesa pública i la supressió de dos dies festius. Aquestes mesures van provocar la convocatòria per avui d’una vaga general per part d’un moviment anomenat Bloquons Tout (bloquegem-ho tot) amb la intenció de paralitzar el país a través del bloqueig de carreteres, estacions, aeroports i escoles, amb un estil similar a la insurgència de les armilles grogues del 2018. El Govern desplegarà 80.000 policies i gendarmes amb instruccions de “ser ferms” davant dels activistes del moviment.