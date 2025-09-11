Mor el comentarista nord-americà Charlie Kirk després de rebre un tret en un esdeveniment en una universitat
Trump ordena que totes les banderes onegin a mig pal des d’avui fins diumenge
El comentarista nord-americà Charlie Kirk, aliat del president dels Estats Units, Donald Trump, ha mort aquest dimecres als 31 anys després d’haver rebut un tret al coll mentre participava en un esdeveniment que estava tenint lloc en una universitat de la ciutat d’Orem (Utah).
El mateix Trump ha estat qui ha comunicat la seua mort: "El gran, i fins i tot llegendari, Charlie Kirk, ha mort. Ningú no va comprendre ni va tenir el cor de la joventut dels Estats Units millor que Charlie", ha expressat.
"Va ser volgut i admirat per tots, especialment per mi, i ara no està amb nosaltres", ha lamentat a través d’un missatge en el seu perfil de Truth Social, on ha traslladat el seu condol a la família del comentarista i ha ordenat que totes les banderes onegin a mig pal des d’avui fins les 18.00 hores de diumenge (hora local).
Abans que es confirmés la seua mort, havia circulat un vídeo del moment del tiroteig en el qual es veia Kirk pujat a un escenari a l’aire lliure i envoltat de centenars de persones, després de la qual cosa s’escolta un tret i es veu com es llança cap a després del seu seient mentre que brolla sang del seu coll.
En aquell moment, Kirk estava responent una pregunta sobre els tirotejos massius duts a terme per persones trans als Estats Units.
La Universitat Vall d’Utah, on ha tingut lloc l’incident, ha informat a través del seu perfil a la xarxa social X que una persona sospitosa ha estat detinguda després del tiroteig, malgrat la qual cosa una portaveu de la institució educativa ha negat que el sospitós del tret estigui sota custòdia, segons informa la cadena de televisió NBC.
De fet, la institució educativa ha tancat les seues portes i ha cancel·lat les classes, mentre que ha demanat als qui es troben al campus que es quedin en un espai segur fins que la Policia pugui escortar-los fora. "La Policia està recorrent els edificis per escortar les persones fora del campus. Les carreteres que porten al campus estan tancades", resa un comunicat.
El director de l’FBI, Kash Patel, ha dit que estan "seguint de prop els informes sobre el tràgic tiroteig que ha involucrat" Kirk a la Universitat Vall d’Utah. "Els nostres pensaments estan amb Charlie, els seus éssers estimats, i tots els afectats", ha expressat. Així mateix, ha assegurat que els agents arribaran al lloc dels fets "ràpidament" i que l’FBI dona plenament suport a la resposta i la investigació en curs".
Kirk, una de les personalitats mediàtiques conservadores més destacades dels Estats Units, compta amb milions de seguidors i confundó en 2012 Turning Point USA, una organització que advoca per polítiques conservadores a les escoles secundàries i universitats.
A Kirk, a través de l’esmentada organització, se li atribueix en gran manera la mobilització dels votants joves en suport de Trump durant les últimes eleccions presidencials, en les quals es va imposar a la demòcrata Kamala Harris. També va parlar en els mítings de campanya de Trump dels comicis de 2024 i va participar en la Convención Nacional Republicana.
La violència política és una preocupació creixent en un país profundament polaritzat, que afecta tant republicans com demòcrates a tots els nivells de l’estrat polític. De fet, Trump va ser víctima d’un intent d’assassinat durant una esdeveniment de campanya a Pennsilvània, on va resultar lleument ferit.