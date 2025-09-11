Un mural reivindica els Països Catalans a Cervera
Cervera va viure ahir la commemoració popular de la Diada amb una ofrena floral en el Monument de la Generalitat. També va recuperar la Marxa de Torxes, que va reunir un centenar de persones.
El recorregut va acabar al Centre Obrer, on es va presentar un mural que reivindica la independència dels Països Catalans pintat per l’artista local Xavi Badia. Els actes van estar organitzats per la Comissió 11 de Setembre formada pel Centre Obrer, ERC, la CUP, Òmnium, l’ANC i CDR Cervera. La comissió va llegir un manifest que reclama “recuperar espais de lluita” i reivindica els drets nacionals des de l’organització popular. Van lamentar el retrocés de la llengua catalana, retallades en drets i serveis bàsics amb l’“espoli fiscal com a teló de fons”. Van criticar la “croada” del Govern d’Aragó amb les pintures de Sixena “per odi als catalans” i consideren que Jan Pomés com a senador ho “avala”.