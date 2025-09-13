POLÍTICA
Illa diu que és “qüestió de temps” que el català sigui oficial a la UE
Obre la porta a “ajustaments menors” en el model escolar després de la sentència del TSJC. Puigdemont defensa “una Catalunya on tothom hagi de saber català”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va mostrar convençut ahir que el català serà oficial a la Unió Europea més d’hora que tard. Així ho va dir en un acte de la delegació del Govern a París per commemorar la Diada, que “serveix per celebrar la identitat i la personalitat política de Catalunya”.
Illa va considerar “un error” que “alguns partits” s’oposin a l’oficialitat a les institucions europees de la llengua catalana, a més de l’eusquera i del gallec, perquè “afecta 20 milions de ciutadans espanyols”. Així mateix, va assegurar que el Govern està “compromès” i que assolir l’objectiu és “qüestió de temps”.
En relació amb la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el català a les aules, el president va afirmar que defensaran el model vigent, “i si és necessari fer ajustaments menors, els farem”.
Sobre el descens de l’ús de parlants, Illa va manifestar que “afirmar que el català perd terreny no és la millor estratègia per promoure’n l’aprenentatge”. “La gent vol aprendre idiomes que siguin útils”, va declarar. Durant el seu discurs, Illa també va reiterar les reivindicacions del Govern d’“una Catalunya oberta, acollidora i plural”, i va advertir que “s’ha posat de moda assenyalar les diferències de manera agressiva”.
Abans de la cerimònia, Illa es va reunir amb l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo. Els dos van posar les polítiques públiques, sobretot en relació amb l’habitatge i les pensions, com a “antídots” per frenar els discursos de l’extrema dreta, en especial de Vox i d’Aliança Catalana.
Diferències irreconciliables
Deu dies després de la trobada entre Illa i l’expresident Carles Puigdemont a Bèlgica, el contingut de la qual no ha sortit a la llum, ambdós continuen evidenciant les diferències polítiques que els separen. Illa va constatar que tenen “punts de vista molt diferents”, mentre que Puigdemont va afirmar que l’actual cap de l’Executiu vol una Catalunya “dependent i sotmesa”. “Vull una Catalunya on tothom tingui el deure de saber català, que pugui gestionar els seus impostos i que sigui independent i lliure”, va manifestar el líder de Junts.