EUA
Un jove de 22 anys, detingut com a presumpte assassí de Charlie Kirk
Tyler Robinson, resident a Utah, va ser entregat per la seua pròpia família. Donald Trump reclama la pena de mort per al pistoler que va matar el seu amic
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir que l’FBI ha aconseguit arrestar “amb un alt grau de certesa” l’autor de l’assassinat de Charlie Kirk, l’activista i comentarista conservador que va morir per un tret dimecres. El tirador va ser identificat com Tyler Robinson, un estudiant de Utah de 22 anys, i l’entrega va ser suposadament facilitada per la seua pròpia família.
Les autoritats van publicar imatges i vídeos de la fugida de Robinson per facilitar la recerca, oferint més de 100.000 dòlars per informació. A més, van trobar el rifle de l’assassinat dijous, les bales del qual contenien consignes com “Hey, feixista, agafa’l!” o un extracte de la cançó antifeixista Bella Ciao, segons el governador de Utah, Spencer Cox.
El dirigent va explicar que un familiar del sospitós va parlar amb un amic de la família que, al seu torn, va contactar amb l’oficina del xèrif al comtat de Washington. “Robinson els havia confessat que havia comès l’atac”, va declarar, i va considerar que el seu propi entorn “va fer el correcte”. Segons mitjans nord-americans, Robinson era un bon estudiant i es van compartir fotos d’una ràpida relació amb les armes.
Trump va manifestar que “espera” que l’assassí de Kirk sigui condemnat a mort i va definir l’activista com “una bona persona que no es mereixia això”. El mandatari nord-americà ja va anunciar dijous que concedirà la Medalla Presidencial de la Llibertat a Kirk, que era un dels seus grans aliats amb qui compartien gran part del discurs.
Kirk va intervenir en les últimes tres convencions del Partit Republicà i era conegut per participar en debats universitaris, en els quals defensava una visió molt conservadora de temes com per exemple la igualtat racial, l’avortament o el dret a portar armes. “Mai viuràs en una societat amb una ciutadania armada i sense cap mort per arma de foc. Però crec que és un cost que hem d’assumir per mantenir la Segona Esmena i protegir els nostres altres drets fonamentals”, va declarar Kirk en una ocasió.
Migrant mort
D’altra banda, les autoritats nord-americanes van informar que un agent del Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE) va disparar i va matar a un migrant que es va resistir a ser
detingut durant un control de trànsit en un suburbi de Chicago. L’home havia dirigit el seu vehicle contra els agents i en va atropellar un.