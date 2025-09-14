EMERGÈNCIES
Les fortes pluges sacsegen Catalunya i Protecció Civil demana precaució prop de rius
Les comarques més afectades són les del litoral i prelitoral, amb riuades i carreteres tallades, sense registre de ferits. Un municipi del Berguedà trenca el rècord al descarregar 7,8 litres en només un minut
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, va demanar ahir precaució als ciutadans de les zones pròximes a rius i rieres després de les fortes pluges que van afectar gran part de Catalunya. Segons Solé, les comarques més afectades van ser l’Anoia, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme.
La forta intensitat de les pluges va provocar lliscaments a diverses carreteres on va quedar afectada la circulació, com a Collbató o al Bruc. Els trens de l’R5 entre Abrera i Martorell van estar aturats més d’una hora a causa de despreniments a la via del tren, mentre que també va quedar tallat el ramal de l’A-2 cap a l’AP-7 entre Abrera i Esparreguera.
El llindar de risc, superat
En diversos punts de la Catalunya central, el prelitoral nord i el Prepirineu es va superar el llindar de risc de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i el riu Llobregat va fer-ho amb 747 metres cúbics per segon a la seua conca.
A la localitat de la Quar (Berguedà), es va registrar un rècord de precipitacions, amb 7,8 mil·límetres en un minut, el més plujós des que n’hi ha dades, superant Montserrat el 2014, i també va marcar una nova fita amb 26,1 litres en 5 minuts, a més de ràfegues de vent de fins a 95 quilòmetres per hora.
Al Vallès Occidental, municipis com Ripollet es van veure afectats per riuades, mentre que a Terrassa hi va haver importants pluges de granís i es va haver de tancar un carril de la C-58 per un bassal enorme.
Els Bombers van rebre 300 avisos des de divendres, i el telèfon 112 va atendre 800 trucades entre les 13.00 i les 16.00 hores. Tanmateix, al tancament d’aquesta edició no hi ha registres de ferits greus en cap població.
No van córrer la mateixa sort els productors de la veïna Osca, que van ser víctimes de pedra molt més important a les finques pendents de collir els fruits, des de vinyes fins a oliveres i ametllers. La tempesta va descarregar divendres a la matinada a ahir a Aguas, Avosca, Barbastre, Estadella, Camporrells i Peralta, segons va informar el Diario del Alto Aragón. Va apuntar que a Camporrels i Peralta van arribar a caure trossos de gel com ous de gallina.
El granís descarrega a Artesa de Segre, Sant Llorens i Osca
Les tempestes de granís van ser protagonistes divendres i ahir en diferents comarques tant de Lleida com d’Osca. Per exemple, a Sant Llorens de Morunys i a Artesa de Segre es van registrar fronts de granís encara que no s’esperen danys en cultius, atès que es tracta de zones amb finques de produccions extensives que ja estan recol·lectades en la seua pràctica totalitat, segons va apuntar el líder d’Asaja Catalunya, Pere Roqué.