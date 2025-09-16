SEGRE

LLATINOAMÈRICA

Els EUA ataquen una altra llanxa amb presumptes narcos veneçolans

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ahir. - EFE

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ahir. - EFE

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els EUA van atacar ahir una segona llanxa al mar Carib que transportava presumptament tres narcotraficants veneçolans, va anunciar el president nord-americà, Donald Trump. Per la seua part, el líder veneçolà, Nicolás Maduro, va afirmar que Veneçuela està “més preparada” per a una “lluita armada”, en cas que el país fos agredit pels EUA, que manté un desplegament militar al mar Carib sota l’argument de combatre el narcotràfic.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking