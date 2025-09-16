LLATINOAMÈRICA
Els EUA ataquen una altra llanxa amb presumptes narcos veneçolans
Els EUA van atacar ahir una segona llanxa al mar Carib que transportava presumptament tres narcotraficants veneçolans, va anunciar el president nord-americà, Donald Trump. Per la seua part, el líder veneçolà, Nicolás Maduro, va afirmar que Veneçuela està “més preparada” per a una “lluita armada”, en cas que el país fos agredit pels EUA, que manté un desplegament militar al mar Carib sota l’argument de combatre el narcotràfic.