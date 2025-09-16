Un informe de l’ONU conclou que "Israel ha comès genocidi contra els palestins a Gaza"
Una comissió internacional encapçalada per Navi Pillay conclou que les autoritats israelianes han perpetrat quatre dels cinc actes definits com a genocidi, i assenyala directament alts dirigents com Isaac Herzog, Benjamin Netanyahu i Yoav Gallant per incitació a aquest crim
"Israel ha comès genocidi contra els palestins a Gaza", ha declarat aquest dimarts una Comisión Internacional Indepenent d’Investigació de l’ONU, dirigida per una de les personalitats més respectades del món en aquest àmbit i que va presidir el Tribunal Penal Internacional creat arran del genocidi a Ruanda, Navi Pillay.
Segons les seues investigacions, que tenen com a punt de partida el dia dels atacs de Hamàs contra Israel, el 7 d’octubre de 2023, "les autoritats israelianes i les forces de seguretat israelianes van cometre quatre dels cinc actes genocides", segons la definició d’aquest crim en el dret internacional.
Aquests quatre actes són: matar, causar danys greus físics o mentals, infligir deliberadament condicions de vida calculades per provocar la destrucció dels palestins en la seua totalitat o en part, i imposar mesures per impedir naixements.
Una de les troballes més dramàtiques és que l’esperança de vida ha caigut pràcticament a la meitat a Gaza, des dels 75,5 anys quan va començar el conflicte a 40,5 anys un any després i a 34,9 anys més recentment.
Aquestes xifres ni tan sols tenen en compte l’efecte de la violència en la malnutrició o la impossibilitat de rebre atenció mèdica, per la qual cosa l’esperança de vida en realitat seria encara més baixa en l’actualitat.
Sobre la qüestió dels naixements, la Comissió dona compte, per exemple, de la destrucció d’una clínica de fertilitat i dels 4.000 embrions i 1.000 mostres d’esperma i ous sense fertilitzar que emmagatzemava, la qual cosa ha resultat en dany mental a curt i llarg termini entre els palestins que havien posat la seua esperança en aquest mètode per procrear.
"La responsabilitat d’aquests crims atroços recau en les autoritats israelianes en les més altes instàncies, que han orquestrat una campanya genocida durant gairebé dos anys amb la intenció específica de destruir al grup palestí en Gaza", va dir Pillay en una roda de premsa en la qual ha presentat un extens informe sobre aquest tema.
Les indagacions realitzades també evidencien que l’Estat d’Israel no ha previngut ni castigat la comissió del genocidi, en no investigar aquests actes ni processar els presumptes autors.
De manera directa, la Comissió de l’ONU -en la que també participa el distingit jurista australià Chis Sidoti- acusa directament el president israelià Isaac Herzog, el primer ministre Benjamín Netanyahu i l’exministre de Defensa entre desembre de 2022 i novembre de 2024, Yoav Gallant, d’haver "incitat la comissió de genocidi".
Encara queden per avaluar de forma completa les declaracions d’altres líders polítics i militars israelians per determinar si tenen una responsabilitat similar, es va indicar.
Davant d’aquest situació, la Comissió ha demanat al Govern d’Israel que posi fi al genocidi en Gaza i que apliqui les mesures provisionals del Tribunal Internacional de Justícia, que ja el gener de 2024 li ordenava fer el necessari per prevenir actes de genocidi, investigar i preservar les proves i permetre l’entrada d’ajuda humanitària, res de la qual cosa no ha complert.
"Israel ha de posar fi a la seua política de fam, aixecar el setge i facilitar i garantir l’accés sense traves de l’ajuda humanitària a gran escala", va exigir Pillay.
L’informe de la Comissió també es refereix a la responsabilitat internacional del que passa a Gaza i assenyala que l’escassa reacció davant de les proves del genocidi pot considerar-se com a complicitat.
"La comunitat internacional no pot romandre en silenci davant de la campanya genocida llançada per Israel contra el poble palestí en Gaza. Quan sorgeixen senyals i proves clares de genocidi, l’absència d’acció per aturar-lo equival a complicitat", denúncia.
A altres països també cap la responsabilitat d’assegurar-se de què individus i companyies en els seus territori no ajudin en el genocidi o en la incitació a cometre'l, i que sancionin qualsevol participació directa o indirecta en aquest.