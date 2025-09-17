CONFLICTE
Israel afirma que “la ciutat de Gaza crema” amb l’arrancada de l’ofensiva terrestre
L’Exèrcit calcula que hi ha uns 3.000 milicians de Hamas i que caldran mesos per prendre la capital. El grup islamista ho qualifica de “neteja ètnica” i informa d’almenys 59 morts a tot l’enclavament
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va anunciar ahir l’inici d’una “gran ofensiva terrestre” per prendre la ciutat de Gaza. L’Exèrcit hebreu va confirmar que ja hi ha tropes terrestres a la capital de l’enclavament, que considera “el principal bastió” de Hamas i on calcula que es troben entre 2.000 i 3.000 milicians del grup islamista, a més d’entre 500.000 i 600.000 civils.
Després de diverses setmanes d’operacions als afores de la ciutat de Gaza, el pla de Netanyahu passa a “la fase principal”. El dirigent del país va declarar que l’Exèrcit treballa “per obrir rutes addicionals que permetin una evacuació més ràpida de la població” i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, va assegurar que “Gaza crema, serà destruïda i els palestins pagaran el preu”.
El portaveu de l’Exèrcit israelià, Effie Defrin, va comunicar que prendre la ciutat de Gaza “portarà diversos mesos”, malgrat que Israel ja “controla àmplies zones” de la capital. En relació amb els ostatges captius per Hamas, Defrin va afirmar que les Forces Armades faran “tot el possible” per protegir-los, després que els familiars acusessin el Govern d’utilitzar-los com a “escuts humans”.
Per la seua part, Hamas va advertir de “neteja ètnica” l’ofensiva israeliana a Gaza i la va considerar “un nou capítol en la guerra genocida”. “Aquests crims són perpetrats sota la flagrant cobertura política i militar de l’Administració nord-americana, que té una responsabilitat total en les conseqüències”, va assenyalar el grup, que va informar que almenys 59 persones van morir ahir a causa dels atacs israelians a tota la Franja, elevant a gairebé 65.000 les víctimes mortals des del 7 d’octubre del 2023. A més, unes 75.000 persones s’han quedat sense llar a la Franja després de la intensificació de l’ofensiva israeliana.
El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va advertir que “hi ha una finestra d’oportunitat molt petita” per aconseguir un acord d’alto el foc a Gaza. “Preferim que acabi ràpidament a través d’un acord negociat i donar al poble de Gaza una vida millor que la que han tingut sota Hamas”, va manifestar Rubio, després que el president nord-americà, Donald Trump, avisés el grup islamista que “no hi haurà acord” si “utilitzen els ostatges com a escuts humans”.
Mentrestant, el Govern israelià continua rebent crítiques per part de la comunitat internacional. L’ONU va qualificar el bombardeig d’Israel contra una delegació de Hamas a Qatar com un “assalt a la pau regional” i una “escandalosa violació del Dret Internacional”, i la Comissió Europea té previst presentar avui el pla per suspendre parcialment l’acord comercial amb Israel. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va definir Netanyahu com “un familiar” del dictador Adolf Hitler “des del punt de vista ideològic”, i el va alertar que “li espera el mateix destí”.
Una comissió de l’ONU declara oficialment el genocidi a la Franja
Una comissió d’investigació de Nacions Unides ha conclòs que Israel està cometent un genocidi a la Franja de Gaza. Els investigadors, que van prendre de partida els atacs de Hamas el 2023, van indicar que “les autoritats israelianes i les seues forces de seguretat han comès quatre dels cinc actes genocides”, que són “matar, causar danys greus físics o mentals, infligir deliberadament condicions de vida calculades per provocar la destrucció dels palestins en la seua totalitat o en part, i imposar mesures per impedir naixements”, segons la definició d’aquest crim en el dret internacional.
L’anàlisi jurídica de la comissió cita exemples d’escalada d’assassinats, bloquejos a ajuda humanitària, desplaçament forçat, i destrucció d’una clínica de fertilitat. Segons l’informe, l’esperança de vida a la Franja ha caigut pràcticament a la meitat: des dels 75,5 anys quan va començar el conflicte a 34,9.“La responsabilitat d’aquests crims atroços recau en les autoritats israelianes en les més altes instàncies, que han orquestrat una campanya genocida durant gairebé dos anys amb la intenció específica de destruir al grup palestí a Gaza”, va afirmar l’ONU, que va manifestar que el “silenci internacional” davant les proves d’un genocidi equival a “complicitat”. El secretari de Nacions Unides, António Guterres, va alertar que “la situació és espantosa” però va evitar titllar-la de “genocidi”.Per la seua part, el ministeri d’Exteriors israelià va qualificar de “fals i distorsionat” l’informe de la comissió, que “es basa en falsedats de Hamas, blanquejades i repetides per altres”.
Espanya es retirarà d’Eurovisió si Israel participa en el festival
Espanya no participarà en la pròxima edició del Festival d’Eurovisió si Israel forma part del certamen, en senyal de protesta per l’ofensiva israeliana a Gaza. Així ho va confirmar ahir el Consell d’Administració de RTVE després d’aprovar per majoria absoluta –deu vots a favor, quatre en contra i una abstenció– la proposta del seu president, José Pablo López.
D’aquesta manera, Espanya es converteix en el cinquè país a retirar-se del Festival, després d’Irlanda, Països Baixos, Eslovènia i Islàndia. El comitè directiu d’Eurovisió va assegurar estar avaluant els “possibles impactes i conseqüències” d’aquestes postures i va informar que “s’espera una decisió final al desembre”.En cas que Espanya no participés en el certamen, RTVE no tindria els drets d’emissió al no pagar el seu cànon a la Unió Europea de Ràdiodifusió (UER), i seria la primera vegada que Espanya no participa en el concurs des de la seua creació i que no l’emetria. Tanmateix, no afectaria la celebració del Benidorm Fest.