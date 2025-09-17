JUSTÍCIA
El jutge rebaixa a la meitat la fiança al fiscal general
Dels 150.000 euros fixats a 75.000. García Ortiz ja havia consignat la quantitat inicial amb part del seu patrimoni
El magistrat del Tribunal Suprem Ángel Hurtado va rectificar ahir i va rebaixar de 150.000 a 75.000 euros la fiança imposada al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per fer front a possibles responsabilitats pecuniàries que es poguessin derivar del judici obert contra ell per revelació de secrets per la suposada filtració d’un correu vinculat a Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El jutge ha optat per corregir aquesta quantitat per deixar fora la multa que se li podria imposar en cas de ser condemnat.
La decisió d’Hurtado va arribar poc després que es conegués que el fiscal general de l’Estat ja havia consignat un aval de 150.000 euros davant de l’Alt Tribunal, que ha cobert en part amb el seu patrimoni (un bé immoble), al no disposar d’aquesta quantitat de diners en metàl·lic. Amb tot, García Ortiz ultima un recurs contra la fiança davant de la Sala Penal perquè considera que aquesta quantitat és excessiva. Al contrari que González Amador, que ja va presentar dilluns un recurs contra la decisió del magistrat al considerar que no pot ser inferior a 300.000 euros perquè “mai hi ha hagut al nostre sistema jurídic i constitucional una vulneració dels drets fonamentals d’un ciutadà tan intensa i lesiva derivada del comportament del fiscal general”.